AP aşırı sağcı Le Pen'in dokunulmazlığını kaldırdı

Avrupa Parlamentosu, Fransa'da sokaklarda namaz kılan müslümanları, Nazi işgalcilerine benzetmesi yüzünden hakknda dava açılan aşırı sağcı Fransız lider ve parlamento üyesi Marine Le Pen'in dokunulmazlıklarını kaldırıp, Fransa'da yargılanabilmesinin yolunu açtı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri Le Pen, üç yıl önce Lyon kentinde yaptığı ve Fransız medyasında yayımlanan konuşmasında önce Fransa'da "daha çok peçe ve burka görüldüğünü" söylemiş ve ardından "Üzgünüm, ama bazı insanlar İkinci Dünya Savaşı'ndan ve işgalden bahsetmeyi seviyor. O zaman işgalden konuşalım. Çünkü şu anda da olan bu. Tanklar, askerler yok ama bu hala bir işgal ve insanlara ağır geliyor' demişti.

Le Pen geçen yıl Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda oyların yüzde 17,9'unu almıştı. Büyüyen aşırı sağ gösteriler karşısında iki yıl önce Paris'te sokaklarda namaz kılınması yasaklanmıştı. Fransa aynı yıl, peçe takılmasını yasaklayan ilk Avrupa Birliği ülkesi de olmuştu.

Fransa'da altı milyon kişinin, yani nüfusun yaklaşık yüzde 10'unun Müslüman olduğu tahmin ediliyor.

'Muhalifim diye'

Fransız LCI televizyonuna yaptığı açıklamada, dokunulmazlığını "muhalif" olduğu için kaybedebileceğini söyleyem Le Pen, "Hiç korkmuyorum, hatta küçümsüyorum" diyerek, dokunulmazlığının kaldırılmasının "Fransız halkının ne düşündüğünü söylemeye cesaret ettiği için bir gözdağı" olduğunu belirtti.

Marie Le Pen'in babası, Ulusal Cephe'nin eski lideri Jean-Marie Le Pen de ırkçılık suçlamasından mahkûm olmuştu. Avrupa Parlamentosu baba Le Pen'in dokunulmazlığını da 1997'de kaldırmıştı. Le Pen, İkinci Dünya Savaşı'nda yapılan soykırımda kullanılan gaz odalarını "bir ayrıntı" diye tanımlamış ve Yahudi soykırımını küçümsediği suçlamasıyla para cezasına çarptırılmıştı.

Avrupa Parlamentosu kurallarına göre, dokunulmazlık parlamento çatısı altında ifade edilen fikirleri kapsıyor. Ancak yine kurallara göre, "dokunulmazlık bir parlamento üyesinin suç işlediği durumları kapsamıyor ve Avrupa Parlamentosu'nun dokunulmazlığı kaldırma hakkını hükümsüz kılmıyor."