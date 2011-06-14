-AP, AK PARTİ VE CHP'NİN İŞBİRLİĞİ YAPMASINI İSTEDİ BRÜKSEL (A.A) - 14.06.2011 - Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Martin Schulz, "AK Parti ve CHP'nin önemli zaferler kazandığı" seçim sonuçlarını memnuniyetle karşıladığını belirterek, yeni anayasa konusunda iki partinin işbirliği yapmasını istedi. Schulz, yazılı açıklamasında, 12 Haziran seçimleriyle Türkiye'nin, siyasi istikrarını korumasının ve AB'ye daha fazla entegre olacak şekilde modernleşme yolunda ilerlemesinin önünün açıldığını belirtti. Martin Schulz, açıklamasında "Seçimlerden çıkan bu sonuç, tam ve dengeli Avrupa demokrasisine doğru değişimi yansıtan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laik geleneğini bütünüyle dikkate alan yeni anayasanın hazırlanışında iktidar partisinin CHP'yle yakın çalışmasını zorunlu hale getiriyor. Umarım yeni anayasa tartışmaları açıklık, saygı ve uzlaşma isteği, ruhu içinde gerçekleşir" ifadesini kullandı.