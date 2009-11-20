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Dünya

AP, 90 kişiyi işten çıkardı

Amerikan haber ajansı AP, “bütçeden tasarruf” amacıyla 90 gazeteciyi işten çıkardığını açıkladı.

20 Kasım 2009 02:00

T24 - Amerikan haber ajansı AP, “bütçeden tasarruf” amacıyla 90 gazeteciyi işten çıkardığını açıkladı.

Associated Press (AP) sözcüsü işten çıkarmalar, erken emeklilik, “gönüllü işi bırakma” gibi tedbirler yoluyla yıl sonuna kadar maaş bütçesinden yüzde 10 “tasarruf” edileceğini söyledi.  

Sözcü, yeni işten çıkarma dalgasının hangi gazeteci gruplarını etkilediğine açıklık getirmedi, ancak 1300 AP çalışanının üyesi olduğu News Media

Guild sendikası; muhabirler, foto muhabirleri, editör ve editör yardımcılarının işten çıkarıldığını bildirdi.

Kurumda 3 bini gazeteci olmak üzere 4 bin kişi çalışıyor.

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