AP, 5 yıl daha Barosso dedi

Avrupa Parlamentosu genel kurulu, AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'nun görev süresinin beş yıl daha uzatılmasını kararlaştırdı.



Genel kurulda yapılan oylamada, tek aday olan Barroso'nun görev süresinin uzatılması, 219 'Hayır' oyuna karşı 382 'Evet' oyuyla kabul edildi.



AB liderleri, son zirvede, 53 yaşındaki Barroso'nun beş yıl daha görevde kalmasına onay vermişti. Genel kuruldaki oylamada Hristiyan Demokrat, Liberal ve Muhafazakar grupların üyelerinin özellikle Barroso'yu desteklediği gözlendi.



Sosyalist Grup 'küresel mali krizde etkisiz kaldığı', Yeşil Grup ise 'küresel ısınma karşısında etkili politikalar geliştiremediği' gerekçesiyle Barroso'yu desteklemeyeceğini açıklamıştı.