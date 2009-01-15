AP 5. Kürt Konferansı'na hazırlanıyor

Fırat News Ajansı'nın haberine göre Avrupa Parlamentosu (AP) 28-29 Ocak tarihleri arasında 5.Uluslararası Kürt Konferansı düzenleyecek.



Bu yıl beşincisi yapılacak konferansın düzenleyicileri arasında Nobel Barış Ödülü Sahibi Güney Afrikalı Desmond Tutu, Nobel Barış Ödülü Sahibi Şirin Ebadi, Avrupa Konseyi İyiniyet Elçisi ve Çevre Koruma Vakfı Sözcüsü Bianca Jagger, eski DEP Milletvekili ve Sakharov Düşünce Özgürlüğü ödülü sahibi Leyla Zana, Profesör yazar Noam Chomsky ve yazar Yaşar Kemal bulunuyor.



Konferans, 24 Aralık 2008 tarihinde kansere yenik düşen Nobel Edebiyat Ödülü sahibi, yazar ve EUTCC Patronlarindan Harold Pinter’in anısına yapılacak.



28-29 Ocak tarihleri arasında AP binasında düzenlenecek konferansta AP Sol Parti Milletvekili Francis Wurtz, Avrupa Konseyi İyiniyet Elçisi ve Çevre Koruma Vakfı Sözcüsü Bianca Jagger, eski DEP Milletvekili ve Sakharov Düşünce Özgürlüğü ödülü sahibi Leyla Zana ve yazar Yaşar Kemal de birer konuşma yapacak.



Ana başlığı, “Değişim Zamanı” olan konferans Avrupa Birliği Türkiye Yurttaş Komisyonu (EUTCC) Başkanı Kariane Westrheim'in açılış konuşması ile başlayacak.



Konferansın ilk gününde AP Sol Grup Başkanı Francis Wurtz bir konuşma yapacak.



Gündemi yoğun olan konferansın ilk gününde “AB-Türkiye Katılım Süreci Uluslararası Perpektif” başlığı altında şu konular ele alınacak:



“AB-Türkiye Katılım Süreci Uluslararası Perpektif”, “Yeni Avrupa’nın Gelişiminde Turkiye’nin Rolü”, “AB Reform Süreci-Değerlendirme ve Başarı Şansı”, “Avrupa Birliği’ne Giriş Üzerine Kürt ve Türk Perspektifleri”, “Bölgede Demokratik Dönüşüm Sağlamada Avrupa’nın Rolü” ve “Türkiye, AB ve Uluslararası Ilişkiler.”



“AB-Türkiye Katılım Süreci, İnsan Hakları ve Hukuk Normaları” başlığını taşıyan Konferansın ikinci gününde ise şu konular ele alınacak:



“Türkiye’nin Uluslararası İnsan Hakları Görevleri”, “Demokratik Dönuşümde Sivil Toplumun Rolü”, “Sivil ve Politik Haklar ve Kopenhagen Kriterlerinin Uygulanması”, “Demokrasi’nin İnşaasında Kadının Rolü”, “Kültürel ve Dil Haklarının Gelişimi”, “Anayasal Reformlar ve AB Giriş Sürecine Etkileri”, “Demokratikleşme Sürecinde Sivil Toplumun Azınlık Hakları.”



Konferansın ikinci gününde ayrıca “Mevcut Çatışma Hali ve Değişik Perspektifler” başlığı altında Türkiye ve Kürtlerin demokratik geleceği değerlendirilecek. Bu bağlamda, “Komşu Ülkelere Sınır Ötesi Operasyonların Etkileri”, “Kürt Sorununa Demokratik, Barışçıl Çözüm Olasılıkları”, “Türkiye Kürtlerle Diyaloga Hazır mı?”, “Barış Süreçlerinde Uluslararası Deneyimler” konuları tartışılacak.



Konferansın son bölümünde ise insan hakları, azınlıklar ve adalet konusu ele alınacak. Bu bölümde Kürtlerin siyasi temsili, ifade ve örgütlenme özgürlüğü konuları tartışılacak. Konferansın ardından sonuç bildirgesi yayınlanacak.



Konferansa katılacak olan bazı konuşmacılar şöyle:



EUTCC Başkanı Kariane Westrheim, Avrupa Konseyi İyiniyet Elçisi ve Çevre Koruma Vakfı Sözcüsü Bianca Jagger, eski DEP Milletvekili ve Sakharov Düşünce Özgürlüğü ödülü sahibi Leyla Zana, yazar Yaşar Kemal (görüntülü mesaj), AP Sol Grup Başkan Francis Wurtz, AB Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkan Yardımcısı AP Liberal Grup üyesi Andrew Duff, DTP Ess Başkanı Ahmet Türk, Kürt İnsan Hakları Projesi (KHRP) Direktörü Kerim Yıldız, AP milletvekili adayı Songül Karabulut, Tennesse Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Michael M. Gunter, Av. Jon Rud, AP Yeşiller Partisi İngiltere Milletvekili Jean Lambert, Mazlum Der Başkanı Ömer Faruk Gergerlioğlu, AP Milletvekili Pasqualina Napoletano, AP Milletvekili Sarah Ludford, IHD Genel Başkani Öztürk Tükdoğan, Uluslararası Geçiş Döneminde Adalet Merkezi (ICTJ) Avrupa Direktörü Dick Oosting, Prof. Dr. Dirk Rochtus, ABD İnsan Hakları Konseyi Üyesi Kathryn Porter, Avrupa Birliği Türkiye Yurttaş Komisyonu Yönetim Kurulu üyesi Hans Branscheidt, Güney Afrika’lı Insan Hakları Savunucusu Av. Brian Currin, Kürt İnsan Hakları Projesi (KHRP) Yönetim Kurulu Başkanı Mark Müller, Surry Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Birliği Asistanı Dr. Susan Breau, Belçika Flaman Milliyetçi Cephe Partisi AP Milletvekili Frieda Brepoels ve İngiliz Milletvekili Hywel Williams.

