AP: '48 saatten fazla mesai yasak olsun'

Avrupa Parlamentosu, üye ülkelerde, haftada 48 saatten fazla mesai yapılmasına sınırlama getirilmesini istedi.



Genel kurulda söz konusu teklif için yapılan oylamada 421 "evet", 273 "hayır" oyu çıktı.

AB içinde yürürlükte olan direktif, üye ülkelere istedikleri takdirde, bu sınırın üzerine çıkmalarına izin verilmesini öngörüyor.



Avrupa Parlamentosu'nun önerisinin hayata geçirilebilmesi için AB hükümetlerinin de onayı gerekiyor.



AP ve AB Konseyi'nin şubat ayından itibaren konuyla ilgili müzakereleri başlatmaları bekleniyor.

Başta İngiltere olmak üzere AB içinde 14 ülke, haftada 48 saatlik süreden fazla mesaiye gerektiği takdirde imkan tanıyor.



AB ülkelerinde işçi sendikaları 48 saatten fazla mesaiye izin verilmesinin işçiler üzerinde baskı yaratacağını ve bunun da iş kazalarını artıracağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.



İşveren dünyası ise gerektiği takdirde, aldıkları talebi karşılamak zorunda kalan patronlara kolaylık sağlayacağı ve işçilerin daha çok mesai ücreti alacaklarını savunarak bu öneriye destek veriyor.

