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Dünya

AP 2011 Türkiye raporunu tartışmaya açtı BRÜKSEL (A.A)

12 Ocak 2012 19:09

-AP 2011 Türkiye raporunu tartışmaya açtı BRÜKSEL (A.A) - 12.01.2012 – Avrupa Parlamentosu'nun Hollandalı Hristiyan Demokrat Grubu Üyesi Ria Oomen-Ruijten'in hazırladığı taslak Türkiye raporu bugün AP Dış İlişkiler Komisyonu'nda görüşüldü. Bir çok parlamenterin görüş belirttiği rapora, 400 kadar değişiklik önergesinin sunulması bekleniyor. Konuşmacıların bir kısmının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeden duydukları rahatsızlığı dile getirdiği toplantıda, yargı reformu ve sivil bir anayasaya duyulan ihtiyacın da altı çizildi. AP'nin Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten, Komisyon'da eleştiri ve görüşlere cevap verirken, PKK'nın terör örgütü olduğunu vurguladı ve "Bu sorun sadece Türkiye'yi ilgilendirmiyor. Aynı zamanda Avrupa'yı da yakından ilgilendiriyor. Çünkü PKK, para kaynağını AB ülkelerinden temin ediyor. İnsan kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı bu amaca yönelik yapılıyor. AB terörle mücadelede Türkiye'yi yalnız bırakamaz" dedi. Raporda, Kürt sorununa siyasi çözüm isteniyor ve BDP dahil tüm siyasi partilerin terör örgütleriyle aralarına mesafe koymaları gerektiği vurgusu yapılıyor. AP Raportörü, KCK kapsamındaki tutuklamalardan edişe duyduğunu ifade ederek, "Türkiye'de düşünce ve ifadenin cezalandırıldığını" öne sürdü. AB Komisyonu'nun pozitif ajanda konusuna da değinen Oomen-Ruijten, "Türkiye ile 2004 yılında yapılan bir mutabakatımız var. Yıllık Türkiye raporlarıyla Kopenhag kriterlerine ne kadar uyulduğunun resmini çekmeye çalışıyoruz. Arap Baharını yaşayan birçok ülke Türkiye'deki demokratikleşmeye gıpta ile bakıyor. Fakat Avrupalı bir gözle baktığımızda Türkiye'de demokratikleşme sürecinde atılacak adımların olduğunu görüyoruz. Türkiye ve AB'nin birlikte çalışmaya ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

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