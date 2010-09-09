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Ekonomi

AOKI: TÜRKİYE EŞSİZ BİR POZİSYONDA ANKARA (A.A)

09 Eylül 2010 15:20

-AOKI: TÜRKİYE EŞSİZ BİR POZİSYONDA  ANKARA (A.A) - 09.09.2010 - Uluslararası Ekonomi Kurumu Başkanı Prof. Dr.Masahiko Aoki, Türkiye'nin, coğrafi olarak bulunduğu pozisyonu iyi kullanamadığı görüşünde olduğunu belirterek, gerek ekonomik, gerek stratejik, gerekse bir enerji koridoru ve medeniyetler köprüsü olarak Türkiye'nin eşsiz bir pozisyonda bulunduğunu söyledi. Prof. Dr. Masahiko Aoki, Türkiye'nin, küresel kriz sürecindeki ekonomik performansının da oldukça dikkat çekici bir düzeyde olduğunu kaydetti. Aoki, Türkiye ekonomisi ile Çin ve Japon ekonomilerindeki gelişmeler konusunda soruları yanıtladı. -TÜRKİYE'NİN ÇIKARI AB DEĞİL, ASYA ÜLKELERİYLE İŞBİRLİĞİNDE- Türkiye'nin, gittikçe güç kaybeden Avrupa Birliği'ne (AB) girme çabası içinde olmaması gerektiğini vurgulayan Aoki, AB sürecinde, gerekli düzenlemeleri zaten gerçekleştirdiğini, bundan sonra, Asya ekonomileriyle daha sıkı bir işbirliği içinde bulunması gerektiğini anlattı. Türkiye'nin, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Endonezya gibi güçlü bir ekonomik performansa sahip olduğunu belirten Aoki, bu nedenle, Türkiye'nin, 2020 yılına kadar dünya üretiminin yarısından fazlasını gerçekleştirecek olan başta Çin, Hindistan olmak üzere Asya ülkeleriyle daha çok işbirliği yapmasında fayda olduğunu ifade etti. Aoki, Türkiye'nin, Asya'nın yükselen güçleriyle işbirliği yapması halinde, 2020 yılında önemli bir küresel güç haline gelebileceğini de vurguladı.   Türkiye'nin, ucuz Çin malları ile rekabet etme gayreti içinde olmaması gerektiğini belirten Aoki, bunun yerine, Ar-Ge ve eğitime daha çok kaynak ayırarak, sadece Türkler tarafından üretilebilen rekabet gücü yüksek ürünlere yönelmesi gerektiği tavsiyesinde bulundu. 

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