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AÖF sınav sonuçları açıklandı

09 Mayıs 2020 00:18

İlk kez online sistemde yapılan AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi ara dönem sınav sonuçları açıklandı. AÖF online sınavları 7 Mayısa kadar sürecek ve sınav sonuçlarının sınavların sonlanmasından itibaren 1 hafta içinde açıklanması bekleniyordu. Ancak öğrencilere bugün 23.00'de açıklandığı bildirimi geldi.

AÖF bahar dönemi ara sınavları  18 Nisan-7 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenmiş ve 20 gün sürmüştü.

Sonuçlar için tıklayın.

2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi sınav sonuçlarına, 'Anadolu Mobil' uygulamasından ya da aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak ulaşılabilirsiniz.

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