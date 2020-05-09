AÖF sınav sonuçları açıklandı

İlk kez online sistemde yapılan AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi ara dönem sınav sonuçları açıklandı. AÖF online sınavları 7 Mayısa kadar sürecek ve sınav sonuçlarının sınavların sonlanmasından itibaren 1 hafta içinde açıklanması bekleniyordu. Ancak öğrencilere bugün 23.00'de açıklandığı bildirimi geldi.

AÖF bahar dönemi ara sınavları 18 Nisan-7 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenmiş ve 20 gün sürmüştü.

Sonuçlar için tıklayın.

2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi sınav sonuçlarına, 'Anadolu Mobil' uygulamasından ya da aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak ulaşılabilirsiniz.