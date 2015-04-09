T24 LogoT24 Logo
Gündem

Atatürk Orman Çiftliği'nden 'Ak Saray’a 8 dönüm daha verildi!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Başbakanlık'tan gelen talebi yürürlüğe soktu

09 Nisan 2015 15:28

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Başbakanlık’ın talebi üzerine Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait 63386 ada 6 parselde yer alan 8 bin 406 metrekarelik yerin 2 yıllığına Cumhurbaşkanlığı Sarayı için tahsis edilmesine karar verdi.

Hürriyet'ten Mert Gökhan'ın haberine göre, Meclis gündemine gönderilen Başkanlık Yazısı’nda Yenimahalle İlçesi Ormançiftliği Mahallesi sınırları içerisinde Başbakanlık hizmet binasına ait 63386 ada 6 parseldeki belediye hissesinin Başbakanlık adına tahsisi talep edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Tahsise konu parsel üzerinde bulunan taşınmazın Başbakanlık hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 yıllığına geçici tahsisi ile bu süre içerisinde Başbakanlığa tahsis edilmesi için trampa yapılması Başkanlığımızca mütalaa edilmektedir. Yenimahalle İlçesi Ormançiftliği 63386 ada 6 parseldeki 8406/487941 (8 bin 406 metrekare) hissenin Başbakanlık hizmet binası olarak kullanılmak üzere 2 yıl süre ile bedelsiz olarak Başbakanlık adına tahsis edilmesi ve bu süre içerisinde trampa yapılması hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.”

Başkanlık Yazısı, CHP grubunun itirazıyla birlikte oy çokluğuyla kabul edildi.

ETİKETLER

ak asrayaoç8 dönümaraziankara büyükşehirmeclisbaşbakanlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24