Atatürk Orman Çiftliği'nden 'Ak Saray’a 8 dönüm daha verildi!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Başbakanlık’ın talebi üzerine Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait 63386 ada 6 parselde yer alan 8 bin 406 metrekarelik yerin 2 yıllığına Cumhurbaşkanlığı Sarayı için tahsis edilmesine karar verdi.

Hürriyet'ten Mert Gökhan'ın haberine göre, Meclis gündemine gönderilen Başkanlık Yazısı’nda Yenimahalle İlçesi Ormançiftliği Mahallesi sınırları içerisinde Başbakanlık hizmet binasına ait 63386 ada 6 parseldeki belediye hissesinin Başbakanlık adına tahsisi talep edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Tahsise konu parsel üzerinde bulunan taşınmazın Başbakanlık hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 yıllığına geçici tahsisi ile bu süre içerisinde Başbakanlığa tahsis edilmesi için trampa yapılması Başkanlığımızca mütalaa edilmektedir. Yenimahalle İlçesi Ormançiftliği 63386 ada 6 parseldeki 8406/487941 (8 bin 406 metrekare) hissenin Başbakanlık hizmet binası olarak kullanılmak üzere 2 yıl süre ile bedelsiz olarak Başbakanlık adına tahsis edilmesi ve bu süre içerisinde trampa yapılması hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.”

Başkanlık Yazısı, CHP grubunun itirazıyla birlikte oy çokluğuyla kabul edildi.