-AOÇ'DE PASTÖRİZE KEÇİ SÜTÜ ÜRÜNLERİ ANKARA (A.A) - 31.08.2010 - Pazar payını genişletmek isteyen Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), pastörize keçi sütü ile keçi sütünden peynir, yoğurt, ayran satışına başladı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, AOÇ, tek kullanımlık şişelerde 0,5 litre ve 1 litre olmak üzere pastörize keçi sütü ve ayran, keçi sütünden elde edilen köy peyniri, beyaz peynir, keçi sütünden yapılan kaşar ve keçi sütünden elde edilen toprak kaplarda keçi yoğurdunu tüketicilerin beğenisine sundu. Keçi sütlerini Bolu, Eskişehir ve Ankara'nın Ayaş ilçelerinden alan AOÇ, halen günlük 3 ton olan alımı talebe göre artırmayı planlıyor. AOÇ'nin Çiftlik semtindeki süt fabrikasında, keçi sütü dışında günlük 50 ton süt işleniyor. Hayvancılık işletmelerinden alınan sütlerdeki bakteri oranının düşürülmesi için kullanılan ''bakteri separatörü''ne sahip işletmelerden biri olan AOÇ de, bakteri separatörü ile sütteki bakteri oranı düşürülüyor daha sonra süt pastörize ediliyor. AOÇ, sütteki bakteri oranının düşmesi dolayısıyla pastörize sütlerde 2 gün olan dayanıklılık süresini 5 güne çıkarmıştı. AOÇ, dondurma grubunda ise yeni ürün olarak narlı, ballı ve kefirli dondurmayı piyasaya sundu. Bu sezon dondurma üretiminde keçi sütü de kullanan AOÇ de özellikle Maraş usulü dondurmada yüzde 20 düzeyinde keçi sütü kullanılıyor. AOÇ'nin bazı ürünlerinin ''fabrika satış'' fiyatı (ürünü alan işletmeler kar payı ekledikten sonra satışa sunuyor) şöyle: Pastörize keçi sütü (0,5 litre) 1,85 TL. Pastörize keçi sütü 1 litre 3,20 TL. Keçi yoğurdu (toprak kap-1 litre) 10,83 TL. Kültür keçi peyniri 1 kilogram 17 TL. Klasik keçi peyniri 1 kilogram 28,01 TL. Keçi kaşarı 1 kilogram 33,06 TL. Maraş usulü dondurma 100 mililitre kase 1,16 TL, 1000 mililitre kase 6,06 TL. Narlı, ballı ve kefirli dondurma 100 mililitre kase 0,93 TL.