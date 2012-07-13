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AOBP, YÖK Genel Kurulu'nda reddedildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2012-ÖSYS'de yerleştirme puanlarının hesaplanmasında adayların ortaöğretim başarılarının dikkate alınacağını bildirdi

13 Temmuz 2012 00:05

Lisans Yerleştirme Sınavları'na (LYS) yaklaşık 3 hafta kala kaldırılan ve sonra TBMM'de 'torba yasa'ya eklenen geçici madde ile bu yıl uygulanmasına karar verilen Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP), Yükseköğretim Genel Kurulu'nda (YÖK) reddedildi.

YÖK Genel Kurulu bugün 15'inci kez toplandı. Toplantıda eğitim, kadro, mevzuat, vakıf üniversiteleri koordinasyon komisyonları raporları ile dekan atamaları, Nişantaşı Üniversitesi Rektör ataması ve üniversite adaylarını yakından ilgilendiren Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı'nı (AOBP) görüşmek üzere toplandı.
 
Toplantıda, LYS'ye yaklaşık üç hafta kala uygulanmasına son verilen, sınava birkaç gün kala ise Meclis'ten geçen 'torba yasa'ya eklenen geçici madde ile bu yıl uygulanmasına karar verilen AOBP'nin uygulanmamasına karar verdi. YÖK Genel Kurulu'nda alınan karar göre, 2012-ÖSYS'de yerleştirme puanlarının hesaplanmasında adayların Ortaöğretim Başarı Puanları (OBP) dikkate alınacak.
 

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