-Anzer balı kalitesinde ama bilinmiyor HAKKARİ (A.A) - 18.08.2011 - akkari'de el değmemiş, yüksek rakımlı, yüzlerce bitki türünü barındıran yaylalar, arıcıların en gözde mekanları arasında yer alıyor. İl genelinde doğal koşullarda tamamen organik üretilen ve Anzer balını aratmayacak kalitede olduğu belirtilen ''Şemdinli balının'' kilosu, 80 ile 120 lira arasında piyasada alıcı bulmasına karşın, üreticiler markalaşma ve İran'dan getirilen ürünlerin Şemdinli balı olarak pazarlanmasından rahatsız. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bülent Tanyürek, arıcılığın Hakkari açısından önemli bir tarımsal faaliyet olduğunu belirterek, bölgenin yüzlerce endemik bitki türünü barındıran yaylalarının, arıcılık açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. İl genelinde üretilen ve ''Şemdinli balı'' olarak piyasaya sürülen balın oldukça yüksek kalitede olduğunu bildiren Tanyürek, ''Bununla ilgili laboratuvar analiz sonuçları da elimizde bulunmakta. Laboratuvar analiz sonuçlarına göre çok kaliteli olduğu belgelenen Şemdinli balı, markalaşma konusunda hak ettiği yerde değil. Hak ettiğinden düşük fiyatlarla alıcı bulabilmekte ve çok büyük sıkıntılar yaşanmakta'' dedi. -Atıl durumdaki tesisler yeniden faaliyete geçirilmeli- Hakkari balının markalaşması yolundaki engellerden birinin de paketleme, etiketleme, pazarlama ve satışla ilgili gerekli tesisin bulunmamasından kaynaklandığını anlatan Tanyürek, şunları kaydetti: ''Bununla ilgili Kırsal Kalkınma programı kapsamında, birçok proje yapıldı. Maalesef firmaların, işletme sermayesi olmamasından dolayı bu tesislerin büyük bölümü şu an atıl durumda. Bu da gerçekten çok vahim bir durum. Ülke genelinde en zengin yayla ve meralara, endemik bitkilere, doğal flora ve faunaya sahip olan ilimizde bal üretimi, olması gerekenin çok altında. Valilik ve bazı yatırımcı şirketler tarafından markalaşma yolunda ciddi adımlar atıldı. Ancak atılan bu adımlar maalesef yeterli değil. Atıl durumdaki tesisler, tekrardan işletme sermayesi bulunarak, hayata geçirilmelidir. Bu tesislerin yeniden faaliyete geçmesi konusunda Valilik ile çalışma yürütmekteyiz. Şemdinli balının yakında hakkettiği değere kavuşacağına inanıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde devam etmektedir.'' -''İran balını 'Şemdinli' balı olarak piyasaya sürüyorlar''- Hakkari yöresinde üretilen balın, 'Şemdinli balı' olarak anıldığını ifade eden Bülent Tanyürek,''Şemdinli balı isim olarak biliniyor. Bazı firmaların, İran'dan getirilen katkı maddeli İran balını, Hakkari ya da Şemdinli balı olarak piyasaya sürmelerinden dolayı, Şemdinli balı son zamanlarda ciddi bir kayıp yaşamakta'' dedi. Altınova Naturel Sanayi Ticaret Limited Şirketi Şemdinli Bal Dolum Tesisi Sahibi Sait Erçin ise Hakkari balının binlerce endemik bitki arasına bırakılan kovanlardan elde edildiğini ve tam bir şifa kaynağı olduğunu söyledi. Hakkari balının Osmanlı döneminde, hükümdarların kahvaltı sofralarında da yer aldığını belirten Erçin şöyle konuştu: ''Karakovan balı, 80 ile 120 lira arasında değişen fiyatlardan satılmaktadır. 120 liraya sattığımız bal, taş ve ağaç kovuğunda, elde ettiğimiz baldır. İran'dan ilimize getirilen ve 'Şemdinli balı' adı altında satılan bal, satışlarımızı olumsuz etkilemektedir. Bunun için yetkililerden balımızın markalaşması için destek bekliyoruz. Bize bağlı üreticilerden aldığımız balımızı, çeşitli illere pazarlıyoruz. Hakkari balı tamamen doğal, organik ve hatta Anzer balına eş değer kalitededir. Üreticilerimizden aldığımız balı el değmeden makinelerden geçirerek paketleyip satışa sunuyoruz. Balımızın analiz raporları alınarak satışa sunuluyor. Balımız ISO 9001 belgelidir.''