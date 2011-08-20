-Anzer balı Cumhuriyet altınıyla yarışıyor RİZE (A.A) - 20.08.2011 - Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer balı, bu yıl 620 liradan satışa sunulacak. Anzer Ballı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Şükrü Çatır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anzer balının 3 bin ile 3 bin 500 rakım arasındaki yaylada 150'den fazla arıcı tarafından yaklaşık 3 bin kovanda üretildiğini belirtti. Geçen yıl üretilen baldan yaklaşık 600 kilogramının tescillenerek kilosunun 550 liradan satıldığını anımsatan Çatır, ''Bal üretimi genellikle 20 Mayıs ile 20 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor. Söz konusu tarihler arasında hava şartlarının iyi gitmesi halinde bol çiçek oluyor, bu da bal miktarını artırıyor. Ancak bu yıl bu tarihler arasında hava şartları bal üretimi için çok uygun olmadı'' dedi. Çatır, sağımına başlanan balın kooperatif aracılığıyla tescillenmesi için Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'ne analize gönderileceğini kaydederek, ''Bu yıl 300 kilogram kadar Anzer balı elde edebileceğimizi tahmin ediyorum. Balın kilosunu ise 620 liradan satmayı kararlaştırdık. Geçen yıl 750 lira olan polenin ise kilosunu bu yıl 820 liradan satacağız'' diye konuştu. Şükrü Çatır, Anzer balı adı altında piyasaya kaçak olarak sokulan bal olduğuna dikkati çekerek, ''İnternet sitelerinde veya herhangi bir ilde, bakkallarda Anzer balı adı altında bal satılıyor. Balın marka tescili ve satışı sadece kooperatifimiz tarafından yapılmaktadır. Bayimiz ise yoktur. Üretilen ve tescil edilen balın miktarı ve satış fiyatı bellidir. Vatandaşlar bu tür firmalara aldanmasın'' dedi.