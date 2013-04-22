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Dünya

Anzaklara Türkiye'de 'terör' uyarısı

'Türkiye’de asıl hedef hükümet, ikincisi ABD, üçüncüsü ise İngiltere. Ama Türkiye’de nereye gittiğinize ve ne yaptığınıza dikkat etmelisiniz'

22 Nisan 2013 15:14

Avustralya hükümeti, 25 Nisan tarihinde Gelibolu Yarımadası’ndaki Anzak Koyu’na gidecek olan Avustralyalıları olası bir terör saldırısına karşı uyardı.

Bakanlığa bağlı turizm danışma kurumu Smartraveller, ‘Türkiye’de her an her yerde terör saldırısı yaşanabileceğini’ belirtti. Kurum, terör saldırılarının son yıllarda turistlerin bulunduğu bölgeleri hedef aldığına dikkat çekti.

Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden terörizm uzmanı Profesör Clive Williams ise, 'Türkiye’de asıl hedef hükümet, ikincisi ABD, üçüncüsü ise İngiltere. Ama Türkiye’de nereye gittiğinize ve ne yaptığınıza dikkat etmelisiniz' dedi.

Avustralya basını ise Dışişleri Bakanlığı uyarısı ile ilgili haberlerinde Ankara’da Amerikan Büyükelçiliği’ne düzenlenen saldırıyı hatırlattı.

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