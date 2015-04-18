ANZAC Günü'ne saldırı şüphesi

Melbourne kentinde yaklaşık 200 polisin katılımıyla yapılan operasyonda çeşitli evlerde

aramalar yapıldı. Gözaltına alınan 18 yaşındaki iki kişinin Melbourne'de 25 Nisan'da

düzenlenecek törene terör saldırısı hazırlığı

içinde oldukları ileri sürülüyor. Şahısların

IŞİD'den esinlendikleri belirtiliyor. Avustralya polisi 18 yaşındaki bir kişinin yasadışı

silah bulundurmaktan, 18 ve 19 yaşındaki iki kişinin de soruşturmaya yardımcı olmaları

için gözaltına alındığını açıkladı.

Avustralya'da her yıl Gelibolu Savaşı'nın başladığı 25 Nisan'da savaşa katılan ANZAC

(Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu) askerleri anılıyor. Osmanlı Devleti'ne

karşı

savaşmak için Çanakkale kıyılarına çıkan 60 bin askerden sadece 11 bini, 25 Nisan

günü hayatını kaybetmişti. ANZAC Günü bu yıl 100'üncü yıldönümüne girerken, 25

Nisan aynı zamanda Avustralya'nın Birinci Dünya Savaşı'na katıldığı gün olma özelliğini

taşıyor.

