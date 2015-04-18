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Dünya
Deutsche Welle

ANZAC Günü'ne saldırı şüphesi

Avustralya’da Gelibolu Savaşı'nda ölen ANZAC askerlerini anmak için düzenlenecek törene saldırı hazırlığı olduğu şüphesiyle operasyon düzenlendi. 5 kişi gözaltına alındı.

18 Nisan 2015 16:33

Melbourne kentinde yaklaşık 200 polisin katılımıyla yapılan operasyonda çeşitli evlerde
aramalar yapıldı. Gözaltına alınan 18 yaşındaki iki kişinin Melbourne'de 25 Nisan'da
düzenlenecek törene terör saldırısı hazırlığı
içinde oldukları ileri sürülüyor. Şahısların
IŞİD'den esinlendikleri belirtiliyor. Avustralya polisi 18 yaşındaki bir kişinin yasadışı
silah bulundurmaktan, 18 ve 19 yaşındaki iki kişinin de soruşturmaya yardımcı olmaları
için gözaltına alındığını açıkladı.
Avustralya'da her yıl Gelibolu Savaşı'nın başladığı 25 Nisan'da savaşa katılan ANZAC
(Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu) askerleri anılıyor. Osmanlı Devleti'ne
karşı
savaşmak için Çanakkale kıyılarına çıkan 60 bin askerden sadece 11 bini, 25 Nisan
günü hayatını kaybetmişti. ANZAC Günü bu yıl 100'üncü yıldönümüne girerken, 25
Nisan aynı zamanda Avustralya'nın Birinci Dünya Savaşı'na katıldığı gün olma özelliğini
taşıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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