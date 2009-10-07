antu.com'dan Aziz Yıldırım'a rest



Fenerbahçeli taraftar oluşumu antu.com'un 4 yıldır düzenlediği taraftar ödülleri organizasyonunda bu sezon ödüller sahiplerine verilmeyecek.



Taraftar oluşumun internetteki “www.antu.com” adresli sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, bilet fiyatlarının pahalı olduğu yönünde yaptıkları eleştirilere çok kızması nedeniyle, ödüllerin bu yıl sahiplerine verilmemesi kararı alındığı ifade edilerek, “Bu kızgınlık bize karşı çok olumsuz bir tavır takınmasına, bizim de bu yıllık bu ödülleri vermeme kararı almamıza yol açtı” denildi.



Açıklamada, başkan Yıldırım ve Fenerbahçeli yöneticilere hitaben şu ifadelere yer verildi: “Sayın Başkanımız, bu ödülleri antu.com vermiyor. Büyük Fenerbahçe taraftarı veriyor. Oylama bittikten sonra siz isteseniz de istemeseniz de bu ödüller Fenerbahçe taraftarının gönüllerinden sahiplerine takdim edilmiştir. Ödülleri vermeye başladığımızdan itibaren yaklaşık 1 milyon, bu yıl da 200 bin kişinin, kulübüne hizmet edenleri onore etmesi için kimsenin icazetine ihtiyacı yok. O ödüller anket bittiği anda sahiplerine verilmiş, o ödül töreni de tamamlanmıştır.



Sayın başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz, şunu iyi biliniz ki; bizim eleştirilerimiz yerini bulup böyle haksız zamlar, yanlış uygulamalar geri çekilsin, futbol takımı sizlere bu kararı aldıracak özgüveni sağlayan sportif başarılara, zaferlere sürekli imza atmaya devam etsin de biz bu ödülleri hiç vermeyelim razıyız. Çünkü bizim misyonumuz ödül vermek değil, taraftarımızın sesini duyurmak ve Fenerbahçemize faydalı olmaktır.



Antu.com'un internet sitesinde taraftarlar arasında yapılan oylama sonucunda, belirlenen ödüller, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki bir lig maçı öncesi törenle sahiplerine veriliyordu.

