Antu.com: Olmadı Emre!

"Hep destek tam destek" sloganıyla zor dönemlerde de takımının yanında olan Antu.com, Kayserispor maçında saha kenarından rakibine tehdit savuran ve yakışıksız hareketler yapan Emre'yi eleştirdi.



Antu.com'da "Olmadı Emre! Yakışmadı!" başlığıyla yayınlanan yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Kayserispor`la deplasmanda oynadığımız ve takımımızın 2-0 galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın 63.dakikasında rakibinin sert müdahalesine maruz kalan Emre Belözoğlu, saha kenarında tedavisi sürerken üzerindeki formaya yakışmayan hareketler sergiledi!



Saha içindeki muhatabına futbol ve sporla alakasız, çirkin hareketler yapan daha sonra oyuna tekrar dahil olan, ancak Teknik Direktörümüz Aragones`in akıllıca müdahalesiyle 68.dakikada oyundan alınan Emre`nin hareketlerini tasvip etmiyoruz!



Mahalle kavgalarını andıran, profesyonellik ve sportmenlikten uzak bu tür davranışlara kim sebep olursa olsun kayıtsız kalmamız mümkün değil! Bu kişi kendi sporcumuz veya yöneticimiz olsa dahi!



Öfkesine hakim olamayan Emre`nin de bu görüntülerden rahatsızlık duyacağını düşünüyor, en kısa zamanda özür dilemesini bekliyoruz!"



Destekleyen de var



Antu.com'un bu tepkisi taraftarlar arasında farklı karşılandı. Bazı üyeler Antu'nun tavrını destekleyip Emre'nin yanlış yaptığını dile getirirken; bazı üyeler Antu'ya tepki gösterdi.



Kafkas’a da tepki var



Bu arada Antu.com, Kayserispor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'a da çok sert biçimde tepki gösterdi. Sitede yer alan yazıda şu ağır ifadelere yer verildi:

"Gün geçmiyor ki, bir Tolunay Kafkas olayı yaşanmasın! Sivasspor`la sezonun ilkyarısında oynadıkları maçta, rakibine kasti faul yapan ve oyundan ihraç edilen futbolcusunu alnından öpüp tebrik edecek kadar gözünü nefret bürümüş, sporun fair-play ruhundan zerre nasiplenmemiş Tolunay Kafkas! Kadıköy`de oynanan ve 4-1 galip geldikleri maçta dahi psikolojik sorunlarını aşamayan Kafkas, bu akşam yine sahnedeydi! Önce saha içine girdi, eyyamcı hakemle tartıştı! Sonra kendisine sakin olmasını söyleyen, R.Carlos`u elinin tersiyle itip hakaretler etti! Bu olaydan sonra futbolcular arasında yaşanan gerginliğin fitilini ateşledi! Ama ihraç edilmedi...!



Aslında onun oyundan ihraç edilip tribünlere yollanması çözüm değil. Hal ve hareketlerinden anlaşılacağı üzere ciddi problemler yaşayan bir karaktere sahip. Saha içinde ve saha dışında farklı kişiliklere bürünen Kafkas`ın bir an önce psikolojik destek almasını tavsiye ediyoruz. Zira, kendisinin bu şizofrenik yaklaşımları "futbolundan vazgeçtik, kendisi ve çevresi için tehlike teşkil etmekte!"



Maç sonunda "Roberto Carlos gibi oyuncuların mütevazi olması" gerektiğini söyleyen Kafkas`ı tutarsız davranışlarından dolayı kınıyor, futbolla ve sporla uzaktan yakından alakası olmayan düşünceleriyle topluma daha fazla zarar vermemesini temenni ediyoruz!



Maddi, manevi büyük emekler harcayıp güzel bir stad yapan Kayserispor yönetiminin bu vahim duruma kayıtsız kalmayacağını umuyor, stadlarına ve hedeflerine yakışacak isimlerle çalışmalarını temenni ediyoruz!"

