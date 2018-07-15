Antrenörünün tecavüz ettiği çocuğun fotoğrafları internette paylaşılıyor; bir aile adalet istiyor: Bu rezaleti durdurun

Hürriyet gazetesi yazarı Ayşe Arman, 9 ila 13 yaşları arasında antrenörünün tecavüz ve istismarına uğrayan bir çocuğun ailesiyle görüştü. Antrenörün üst sınırdan ceza almasına rağmen, dava öncesinde ‘şikayetlerini çekmeleri’ yönünde aldıkları tehdidin ardından kızlarının fotoğraflarının internette paylaşıldığını belirten aile, yetkililerin duruma müdahale etmesini istedi.

Tecavüze uğrayan çocuğun annesi, antrenörün 34 yıl ceza almasının ardından yaşadıklarının bitmediğini belirterek, “Şimdi yine başımızın belası durumunda! Yine rezaletle karşı karşıyayız. Mahkemede delil olarak kullanılan, kızımıza ait mahrem fotoğrafları, birileri, internetten paylaşıyor. Benim bütün takipçilerime, kızımın arkadaşlarına, okuluna, öğretmenlerine yolluyor” derken; dava öncesinde aldıkları tehdide dair de şunları anlattı:

“Bize bu davayla ilgili birkaç ay önce şikâyetimizi geri almamız söylendi. “Yoksa fena şeyler olacak. Herkese rezil olacaksınız!” dendi. Mümkün mü şikâyeti geri almamız? Kızımızın hayatını kaydırdı. Onu rezil bir şeye alet etti. Daha önce de başka kız çocuklarına yaptı. O, insan içinde olmamalı. Dedesi yaşında bir adam. “Yapmış işte” deyip geçemeyiz. Bu adam hem sapık hem suçlu. Hak ettiği cezayı aldı, cezaevinde çürümeli! “Geri adım atmayacağız. Biz çocuğumuzun arkasında duruyoruz. Mahkeme 34 yıl verdi. Mahkemenin kararıdır” dedik. Biz vazgeçmeyince de, kızımızın çıplak fotoğraflarını yüzü de görülecek şekilde internete verdiler. Amaç, bizi yıldırmak.”

"Sesimizin duyulması için ille de ölmemiz mi gerekiyor?"

Kendilerini tehdit eden kişiyle ilgili şikayette bulunduklarını belirten aile, “Yabancı uyruklu birisinin üzerine çıktı telefon. Ama altı aydır bu rezilliği yapan bulunamadı. Ve fotoğraf yüklemeye devam ediyorlar. Kızımız bundan böyle okula gitmeyi reddediyor” diye konuştu. Aile, yaşananların ardından yetkililere çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz. Ama gerçek adalet! Sesimizin duyulması için ille de ölmemiz mi gerekiyor? Ben şanslıyım, çocuğumu ölü de bulabilirdim. Ya da hiç bulamayabilirdim…”

*Ayşe Arman'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (15 Temmuz) nüshasında yayımlanan röportajının tamamını buradan okuyabilirsiniz.