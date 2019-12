'Antrenörü kadın halterciyle yakaladık'

İzmir Halter Takımı, ‘seks’ ve ‘yalan ihbar’ iddiasıyla çalkalanıyor. 17 yaşındaki H.E, ‘Antrenörle kadın halterciyi yakaladık’ dedi, sanık oldu. Yaşı küçük olan 4 genç haltercinin ise 10 yıla kadar hapsi istendi.



İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Halter Federasyonu’na, antrenör E.A. ile kadın sporcu S.K.’yi sevişirken yakaladıklarını iddia ederek ihbarda bulunan 17 yaşındaki halterci H.E. hakkında, ‘İftira, tehdit ve şantaj’ suçundan dava açıldı. İzmir 5’inci Çocuk Mahkemesi’nde açılan davada, yaşı küçük olan 4 genç haltercinin 10 yıla kadar hapsi istendi.



Halter sporcusu 5 genç, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Halter Federasyonu’na, geçen ağustos ayında yazdıkları şikayet dilekçelerinde, Halter Milli Takımı’nda zaman zaman antrenörlük yapan E.A.’nın, kadın sporcu S.K. ile ilişkiye girdiği iddia etti. Beş erkek halterci, Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürlüğü’nün kadrolu antrenörü olan E.A.’yı, salonda S.K. ile uygusuz durumda yakaladıklarını öne sürdü.Genel Müdürlük de konuyu araştırması için müfettiş görevlendirdi. Müfettişlerin hazırladığı rapor doğrultusunda antrenör E.A.’ya disiplin ve maaş kesme cezası verildi. Skandal üzerine İl Müdürlüğü de erkek ve kadın sporcuların idman saatlerinde değişiklik yaptı.



Antrenör de şikayet etti



Milli formayı giyen, Avrupa Şampiyonası’nda gümüş ve bronz madalya kazandıran, şu anda da milli takımda ve İzmir bölgesinden antrenörlük yapan E.A., şikayet dilekçeleri üzerine yaptığı açıklamada olayın bir iftira olduğunu, bunu atan sporcuların da dopingci olduğunu iddia etti. A., “Sporcuları savcılığa şikayet ettim. Bu sporcuları, doping yaptıkları ve disiplinsiz hareketler içerisinde bulundukları için idmandan kovmuştum. Şimdi bana iftira attılar. Mahkemede hesaplaşacağız” dedi.



Şikayet dilekçesi üzerine başlatılan soruşturma sonunda, ihbar dilekçesini yazan ve yaşı küçük olan haltercilerden H.E. hakkında, ‘İftira, tehdit ve şantaj’ suçlarından, 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 5’inci Çocuk Mahkemesi’nde dava açılırken, diğer 4 halterci hakkında ise soruşturma devam ediyor.



Üstündağ suçlanmıştı



2004 Atina Olimpiyatlarında 48 kiloda yarışan Nurcan Taylan, altın madalya kazandıktan yaklaşık bir ay sonra iki bayan sporcu, milli takımın eski antrenörü Mehmet Üstündağ’ı, cinsel tacizle suçlamıştı. Taylan ile birlikte Milli Takım’da yer alan Aylin Daşdelen ile Sibel Şimşek, zaman zaman bayan milli takımında görev yapan Üstündağ’ın, aynı zamanda kendilerine dayak attığını da ileri sürmüştü. Başkan Kenan Nuhut döneminde yaşanan ve çok konuşulan bu olayda Üstündağ ile Taylan arasında aşk yaşandığı da iddia edilmişti.