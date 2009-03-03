Antrenöre ‘bacak bacak üstüne attı' cezası

Erzurumspor Başkanı Aslan'ın, karşısında bacak bacak üstüne atan Teknik Direktör Birol'u hem tehdit ettiği, hem de 30 bin lira para cezasına çarptırdı





Erzurumspor'a geçen ekim ayında teknik direktör olarak getirilen Ümit Birol, geçen hafta ‘Şeref sözü’ verilmesine karşın alacaklarının ödenmemesi üzerine futbolcuların antrenmanlara çıkmayı boykot ettiklerini söyledi. 27 Şubat günü 5'inci Notervekili'nin antrenmana gelerek durum tesbiti yaptığını, futbolcuların bunun üzerine antrenmana çıktıklarını belirten Birol, aynı günün akşamı yine noterin de hazır bulunduğu yönetim kurulu toplantısında ‘sorguya çekildiğini' iddia etti.



Erzurumspor Tesisleri'nde başkan ve yönetim kurulu tarafından ‘Sorgu odasına' alındığını savunan Birol, ağır eleştirilere uğradığını söyledi. Başkan Aslan'ın “Niçin antrenmanda futbolcuları sadece yürüttün?” dediğini anlatan Birol, şunları söyledi:

“Fenerbahçe ve A Milli takım forması giymiş bir sporcuyum. Erzurumspor'u aldığımda 2 puanı vardı, şimdi 30 puanı var. Yöneticilerin işime karışmasına izin vermem. Bunu ‘sorgu odasında' başkana da söyledim. Bunun üzerine sinirlenen ve bana vurmak için masanın üzerine çıkan Başkan Aslan, ‘Sen kim oluyorsun lan?’ diyerek tehdit savurdu.



Yöneticiler, beni dışarı çıkardı. Arkamdam bağırarak tehditlerini devam ettirdi. Sonra bir internet sitesinde iş akdimin fesh edildiğini öğrendim. Ayrıca, bana 30 bin, 2 yardımcıma ise 20 bin lira para cezası kesmişler. Bana ne verdin ki, benden 30 bin lira ceza kesiyorsun. Bahaneleri de şuymuş; Karşılarında ayak ayak üstüne atarak oturuyormuşum? Yani isteyen istediği gibi oturur. Televizyona bakıyormuşum. Saçma sapan şeyler. Yaklaşık 5 aydan beri Erzurumspor'da görev yapıyorum. Aldığım para 8 bin lirayı geçmez. Futbolcuların, transfer taksitleri, maaş ve pirimleri aylardan beri ‘Şeref sözü’ verilmesine karşın ödenmiyor. Başkan Aslan hakkında Gürcükapı Polis Merkezi'ne giderek, tehdit ve yaptığı saldırıdan dolayı suç duyurusunda bulundum.”



Erzurumspor Kulüp Başkanı Coşkun Aslan ise, Erzurumspor'un dağılmasında Ümit Birol'un payı bulunduğunu ileri sürdü. Birol'un futbolcuları, Futbol Federasyonu'na şikayet etmeleri için ön ayak olduğunu öne süren Aslan, “Futbolcularımızı isyana teşvik etti. Bu saatten sonra onunla çalışmamız da mümkün değil. Eylemlerden dolayı 30 bin lira para cezası verdik” diye konuştu.