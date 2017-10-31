Antrenör, sporcusuna cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'ın Amasra İlçesi\'nde, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü\'nde görev yapan voleybol antrenörü 31 yaşındaki N.B., çalıştırdığı takımda yer alan lise öğrencisi 16 yaşındaki S.D. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Amasra Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü\'nde görev yapan voleybol antrenörü N.B.\'nin çalıştırdığı takımda yer alan lise öğrencisi S.D., antrenörünün kendisine 1 yıldır elle tacizde bulunduğunu iddia ederek ailesiyle birlikte polise şikayette bulundu. N.B., polis ekipleri tarafından gözatına alındı. Suçlamayı kabul etmeyen N.B., adliyeye sevk edildi. Evli ve 1 çocuk babası N.B., nöbetçi mahkemece, \'çocuğun cinsel istismarı\' suçundan tutuklandı.

Bartın Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Ali Özdemir, söz konusu antrenörün taşeron firmada çalıştığını, yargıya intikal eden olayın ardından kurumla ilişiğinin kesildiğini söyledi.



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