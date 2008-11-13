Antrenmanlara başladı!



Galatasaray Kulübü, sakatlığı bulunan futbolcu Linderoth'un sakatlığının iyiye gittiğini ve oyuncunun, saha içi koşulara ve kondisyon antrenmanlarına başladığını bildirdi.



Yapılan açıklamada, medyada Linderoth'un sakatlığıyla ilgili yer alan haberlere değinilirken, ''Şikayetleri ayak bileği ve topuk kemiği ödemine bağlı olan oyuncumuzda kırık yoktur. Enjeksiyon tedavisine cevap vermeye başlayan Linderoth'un sakatlığı, yavaş bir tempoda iyiye gitmektedir. Oyuncumuz, antrenman raporlarında da belirtildiği üzere saha içi koşulara ve kondisyon antrenmanlarına başlamıştır'' denildi.







