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Spor

ANTRENMANDA FERHAT'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ TRABZON (A.A)

11 Mayıs 2011 00:24

-ANTRENMANDA FERHAT'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ TRABZON (A.A) - 10.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de, 15 Mayıs Pazar günü sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak Trabzonspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana ameliyat olduğu ABD'den dönen kaleci Onur ile ülkesinde tedavi olan Polonyalı oyuncu Piotr Brozek de katıldı. Sahada takım arkadaşlarıyla hasret gideren Onur, daha sonra Piotr Brozek ve Glowacki ile birlikte salona giderek çalışmalarını burada sürdürdü. -FERHAT'A DOĞUM GÜNÜ- Bu arada, 24 yaşına giren Ferhat Öztorun'un doğum günü takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından kutlandı. Saha ortasında kendisi için hazırlanan pastayı kesen Ferhat, pastadan ilk olarak teknik direktör Şenol Güneş'e ikram etti. -YATTARA İLE BASIN DİYALOĞU- Sezon sonunda Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek olan İbrahima Yattara, kendisi hakkında Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımı ile anlaştığı yönündeki haberleri doğruladı. Yattara, bir basın mensubunun, ''Suudi Arabistan'a mı gidiyorsun?'' yönündeki sorusu üzerine, ''Evet, doğru. Benim doğduğum yer de sıcak. Zorluk çekmem'' dedi.

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