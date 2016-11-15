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Spor

Antrenman yerine, sevgilisiyle çekime katıldı!

Hollandalı van der Wiel'in pazartesi günü gerçekleştirilen antrenmana katılması bekleniyordu

15 Kasım 2016 13:38

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel, sevgilisiyle 12 bin feet yüksekte fotoğraf çekimine katıldı.

Karabük ve Manchester maçları öncesi düzenlenen takım yemeğine katılmayan Hollandalı yıldız, 2 gün izin alıp ülkesine gitmişti. Pazartesi günü yapılan antrenmanda yer alması beklenen tecrübeli sağ bek çalışmaya katılmazken; antrenmanda olup olmaması konusunda teknik direktör Dick Advocaat'a haber verip vermediği ise bilinmiyor.

Van der Wiel ve sevgilisi Rose Bertram, GQ'nun düzenlendiği bir tanıtım organizasyonu için kamera karşısına çıktı.

İsviçre'nin Zermatt dağlarında gerçekleştirilen çekimde ikili 12 bin feet yükseliğe çıktı. 

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Gregory van der WielRose BertramFenerbahçeGQ

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