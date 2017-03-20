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Spor

Antrenman yaparken timsah saldırısına uğrayan Mozambikli futbolcu Alberto Gino hayatını kaybetti

Mozambikli genç futbolcu Estevao Alberto Gino, nehrin yanında antrenman yaparken bir timsah tarafından öldürüldü

20 Mart 2017 19:19

Mozambik 2. Ligi’nde Atletico Mineiro de Tete’de forma giyen 19 yaşındaki futbolcu, Zambezi Nehri’nin yakınında antrenman yaparken bir timsahın saldırısına uğradı.

Olay geçen Perşembe günü meydana geldi.

Antrenör Eduardo Carvalho, “O gece Gino, antrenmandan sonra ellerini suya sokmuş ve timsah da onu yakalamış” dedi.

Carvalho, iki komşunun olaya tanık olduğunu ve kendisine timsahın 5 metreye yakın büyüklükte olduklarını aktardıklarını ifade etti.

Futbolcunun cesedi ise bulunamadı.

Zambezi nehrinde sık sık timsah saldırıları oluyor. 

Kaynak: AFP  - El Cezire

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