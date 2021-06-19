Antonio Guterres, tekrar BM Genel Sekreteri seçildi

T24 Dış Haberler

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, oybirliğiyle Antonio Guterres'in bir dönem daha Genel Sekreter olarak görev yapmasına karar verdi.

Guterres, 5 sene daha 193 üye ülkeli organizasyonun başında olacak.

Birçok çatışmanın sürdüğü ve iklim krizinin etkisinin giderek büyüdüğü bir dönemde tekrar seçilen Guterres, "Dünya bir yol ayrımında; her seçimin sonuçları var" dedi.

Guterres, "İki yoldan da gidebiliriz. Ya yıkılırız, ya duvarları yıkarız; daha yeşil, güvenli ve iyi bir geleceğimiz olur" dedi.

BM Genel Sekreteri, dünyadaki bölünmelerin sürmesinin gelecekte daha fazla acı çekilmesine sebep olacağını ifade etti.

Eskiden başbakanlığını yaptığı Portekiz tarafından aday gösterilen Guterres, bir BM ülkesi tarafından aday gösterilen tek adaydı.