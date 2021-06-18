Antonio Guterres ikinci kez BM Genel Sekreteri seçildi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevine Antonio Guterres, 5 yıllığına yeniden seçildi.

Ülkesi Portekiz tarafından aday gösterilen ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyince adaylığı onaylanan Antonio Guterres, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda ikinci kez BM Genel Sekreteri seçildi.

Halen BM Genel Sekreteri olan Guterres'in ikinci dönemi 1 Ocak 2022'de başlayacak.

Türkiye'den Guterres'e tebrik

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’ne ikinci kez atanan Antonio Guterres'i tebrik etti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Guterres'i yeniden BM Genel Sekreteri olarak atanmasından ötürü tebrik ederiz. BM Genel Sekreteri Guterres’in mevcut görevi süresinde ülkemizle tesis ettiği yakın ve dostane ilişkilerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğine inancımız tamdır"