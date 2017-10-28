Antonio Conte'den 'yerine Carlo Ancelotti'nin getirileceği' iddialarına sert yanıt: Tam bir saygısızlık!

İngiltere Premier Lig'de Chelsea'yi çalıştıran İtalyan teknik adam Antonio Conte, İngiliz basınında yer alan 'yerine Carlo Ancelotti'nin getirileceği' iddiaları üzerine habercileri yalan haber yapmakla suçladı ve haberlerin Ancelotti'ye karşı 'saygısızlık' olduğunu savundu.

İngiliz basınında bir süredir Chelsea yönetiminin, Antonio Conte'nin yerine, Carlo Ancelotti'yi getireceği yolunda haberler yer alıyordu.

Takımının Premier Lig'in 10. haftasında Bournemouth ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Conte, iddiaları sert bir dille yalanladı.

İtalyan çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Bence bu haberler tam bir saçmalık. Geçmişte diğer menajerler için de bu tür haberler yapıldı. Oyuncularım ve yönetim ile aramda sorun yaratmaya çalışıyorlar. Ancak buna izin vermeyeceğim.

Geçmişte olduğu gibi her yalan haberde karşınızda beni bulacaksınız. Benim hakkımda istediğinizi yazabilirsiniz. Çünkü sizin saçmalıklarınıza yanıt vermek için hep burada olacağım. Ancak Ancelotti'yi bu saçmalığa karıştıramazsınız. Bu tam bir saygısızlık."

Basın toplantısına katılan İletişim Direktörü Steve Atkins de, oyuncuların yardımcı antrenör Steve Holland'a mesaj atarak, Conte'nin ağır antrenmanlarından şikayetçi olduklarını kesin bir dille yalanladı.