Antonio Conte’den Beşiktaş açıklaması!

Dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak grubunu 2'inci sırada tamamlayan Chelsea'de Antonio Conte maç sonu yaptığı açıklamada olası rakiplerini değerlendirdi.

İtalyan teknik adam, Chelsea olarak kimseden korkmadıklarını belirtirken yine de “Rakiplerimiz arasında Barcelona, PSG ve Beşiktaş gibi güçlü takımlar var” dedi.

Conte’nin maç sonu yaptığı açıklamalar şu şekilde: “Şampiyonlar Ligi, Avrupa’nın en iyi turnuvası. Burada bir üst tura çıktıkça güçlü rakipler ile karşılaşıyorsun. Benim de her zaman tercihim en güçlü takım kimse onunla karşılaşmak. Barcelona, PSG veya Beşiktaş’a rakip olabiliriz. Bu maçlar içinde hazır olmamız lazım” diye konuştu.

‘’Lider bitirmek çok da avantajlı değil’’

Grubu lider bitirmenin her zaman çok da avantajlı olmadığını belirten Conte, “İtalyan Milli Takımının başında Avrupa Şampiyonası’nda grubumuzu lider bitirmiştik. Ama ona rağmen önce İspanya ardından Almanya ile karşılaştık. Almanya’ya elenmemiş olsaydık Fransa ile oynayacaktık. Lider bitirmek çok da önemli değil. Önemli olan bir üst tura yükselmek ve bizde bunu başardık. Buda bizi mutlu etti” şeklinde konuştu.

İngiltere Premier Ligi’nden Manchester United, Manchester City ve Tottenham’ın gruptan lider olarak çıkmasını da değerlendiren Conte, “Bu durum Premier Lig’in kalitesini gösteriyor. Umarım bu yıl finalde 2 İngiliz takımı oynar” ifadelerini kullandı.