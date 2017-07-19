Antonio Conte, Chelsea ile nikâh tazeledi

İngiltere Premier Lig'de Chelsea'yi başına geçtiği ilk sezonda şampiyon yapma başarısı gösteren İtalyan teknik adam Antonio Conte, kulübüyle sözleşmesini 2 yıl uzattı. Hakkında takımdan ayrılacağı söylentileri çıkan 47 yaşındaki başarılı çalıştırıcının mevcut 3 yıllık sözleşmesinde süre olarak uzatmaya gidilmese de, maaşında iyileştirme gerçekleştirildi.

İtalyan antrenör ile yenilenen sözleşme, kulüp tarafından Çin ve Singapur'da oynanacak Arsenal, Bayern Münih, Inter karşılaşmaları öncesinde açıklandı.

Geçen sezon orta sahanın savaşçı oyuncusu N'Golo Kante ile birlikte şampiyonluğun mimarlarından olarak lanse edilen ve çoğu evrensel dergi tarafından yılın menajeri seçilen Conte, yeni sözleşmeyi şu sözlerle yorumladı:

"Chelsea ile yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. İlk sezonumuzda olağanüstü çalıştık ve gurur duyduğum harika işler başardık. Şimdi zirvede kalmak için çok çalışmaya ve devam etmeliyiz.

47 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, Chelsea ile Premier Lig şampiyonu olduğu geçen sezonda kendi sahasında 13 maç üst üste kazanarak kulüp rekoru kırdı. Maviler ile ligde 30 galibiyet alan Conte, bu alanda da Premier Lig rekorunu kırdı.