T24 LogoT24 Logo
Spor

Antonio Conte, Chelsea ile nikâh tazeledi

Başarılı çalıştırıcının sözleşmesinde iyileştirmeye gidildi

19 Temmuz 2017 12:54

İngiltere Premier Lig'de Chelsea'yi başına geçtiği ilk sezonda şampiyon yapma başarısı gösteren İtalyan teknik adam Antonio Conte, kulübüyle sözleşmesini 2 yıl uzattı. Hakkında takımdan ayrılacağı söylentileri çıkan 47 yaşındaki başarılı çalıştırıcının mevcut 3 yıllık sözleşmesinde süre olarak uzatmaya gidilmese de, maaşında iyileştirme gerçekleştirildi.

İtalyan antrenör ile yenilenen sözleşme, kulüp tarafından Çin ve Singapur'da oynanacak Arsenal, Bayern Münih, Inter karşılaşmaları öncesinde açıklandı.

Geçen sezon orta sahanın savaşçı oyuncusu N'Golo Kante ile birlikte şampiyonluğun mimarlarından olarak lanse edilen ve çoğu evrensel dergi tarafından yılın menajeri seçilen Conte, yeni sözleşmeyi şu sözlerle yorumladı:

"Chelsea ile yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. İlk sezonumuzda olağanüstü çalıştık ve gurur duyduğum harika işler başardık. Şimdi zirvede kalmak için çok çalışmaya ve devam etmeliyiz.

47 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, Chelsea ile Premier Lig şampiyonu olduğu geçen sezonda kendi sahasında 13 maç üst üste kazanarak kulüp rekoru kırdı. Maviler ile ligde 30 galibiyet alan Conte, bu alanda da Premier Lig rekorunu kırdı.

ETİKETLER

İtalyanteknik adamantonio contechelseasözleşmeyeniledipremier ligşampiyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24