Antonio Banderas Picasso rolünde

National Geographic’in 24 Nisan’da yayınlanmaya başlayacak Genius (Dahi) serisinin yeni sezonunda Picasso’nun hayatı anlatılıyor. Dizide ünlü ressamın hayatı kronolojik sırayla değil, senaryoya göre değişen bir kurguyla veriliyor. Kendisi de Picasso gibi Málaga’da doğan Antonio Banderas, ünlü ressamın çocukluğunun geçtiği bölümlerin Málaga’da çekilmesi için ısrar etmiş. Málaga’da yapılan çekimlerde Picasso’nun doğduğu ev ve babasının onu boğa güreşlerini izlemeye götürdüğü arenadan görüntüler de yer alıyor.

Picasso’nun gençlik dönemini Alex Rich’in canlandırdığı dizide, sanatçının Barselona’dan Paris’e gidişi ve orada girdiği çevre ile yaşadığı bohem hayat yer alıyor. Banderas ise sanatçının Fransa’nın güneyindeki villasında daha rahat bir hayat sürdüğü orta yaşlı halini canlandırıyor.

Duvar'da yer alan habere göre, Picasso, sevgililerini model olarak kullanan ressamlardan biri. Onun hem sevgilisi hem de modeli olan Marie-Thérèse Walter, Dora Maar, Françoise Gilot ve Jacqueline Roque ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiler de senaryoda yer alıyor. Samantha Colley’in canlandırdığı Dora Maar, dizide 1936 yılının anlatıldığı bölümde karşımıza çıkıyor. Fotoğrafçı olan Dora Maar, Picasso ile tanıştığında, ünlü ressam 1927’de genç bir kızken aşık olduğu sevgilisi Marie-Thérèse Walter (Poppy Delevingne) ile halen beraber. Walter’ın modellik yaptığı resimler, Picasso’nun en erotik resimleri olarak tanımlanıyor. Bu iki kadının hayatlarının herhangi bir döneminde birbirleriyle karşılaşmaları ihtimali yokken yolları Picasso’nun atölyesinde kesişiyor. Picasso iki sevgilisi arasında seçim yapmayı reddedince iki kadın arasında büyük bir kavga kopuyor. Bu kavga, dizinin bölümlerinden birinde işleniyor.

Daha önce geri çevirmişti

Antonio Banderas’ın başka bir yapım için Picasso’yu canlandıracağı birkaç yıl önce duyurulmuştu ancak o yapım hayata geçirilmedi. Banderas’a Picasso rolü 20’li yaşlarındayken de teklif edilmiş ama ünlü aktör, o dönemde bu rol için çok genç olduğunu düşünerek ve başarısız olacağı korkusuyla teklifi geri çevirmiş. New York’ta gerçekleşen bir toplantıda Alex Rich ile birlikte açıklama yapan Banderas, idolü olduğunu belirttiği Picasso’yu canlandırmaktan yıllardır kaçındığını söyledi. Picasso rolünü nihayet kabul etmesini “uçurumdan atlamak gibi” diye nitelendiren Banderas, dizinin fragmanına bakılırsa ünlü ressamı canlandırabilecek en doğru kişi. National Geographic’in Genius (Dahi) serisinin ilk sezonunda Geofrrey Rush Einstein’ı canlandırmıştı. (Çeviren: Melishan Devrim / Kitap önerisi: John Berger, Picasso’nun Başarısı ve Başarısızlığı)