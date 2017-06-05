Antoine Griezmann Atletico Madrid'de kalıyor

Avrupa futbolunun transfer gündeminde yer alan Antoine Griezmann, Fransız basınına konuşarak gelecek sezonda da Atletico Madrid'de kalacağını net bir şekilde ifade etti.

Yıldız futbolcunun bu kararında Atletico Madrid'e verilen transfer yasağı etkili oldu. Griezmann, "Kulübümün yaşadığı bu zor süreçte ayrılmam doğru olmaz. Menajerim ile bir değerlendirme yaptım ve Atletico'da kalmaya karar verdiğimi yöneticilerimize bildirdim." ifadesini kullandı.

Yıldız golcü önümüzdeki sezonun sonunda transfer durumunu yeniden kulüp yönetimiyle görüşeceğini de sözlerine ekledi. Griezmann'ın adı son dönemlerde sıkça Manchester United ile anılıyordu.

2014-15 sezonunda Real Sociedad'dan Atletico Madrid'e 30 milyon Euro karşılığında transfer olan Fransız futbolcunun sözleşmesinde 100 milyon Euro karşılığında serbest kalma maddesi bulunuyor.

Atletico Madrid formasıyla 160 maça çıkan 26 yaşındaki yıldız oyuncu, 83 gol atıp 25 de asist yapma başarısı gösterdi.