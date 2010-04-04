Antisemitizm benzetmesi nedeniyle özür

T24 - Vatikan Vaizi Raniero Cantalamessa, Katolik Kilisesi’ne bağlı kurumlarda ortaya çıkan cinsel taciz skandallarıyla ilgili değerlendirmesinde yaptığı antisemitizm karşılaştırması nedeniyle özür diledi.





Tartışma yaratan açıklaması yüzünden özür dileyen Vatikan Vaizi Raniero Cantalamessa, İtalyan Corriera della Serra gazetesine yaptığı açıklamada, ne Yahudileri ne de pedofil kurbanlarını incitmek istediğini söyledi.





“Eğer böyle bir duruma neden olduysam, çok üzgünüm ve bu nedenle af diliyorum” şeklinde konuşan Cantalamessa, yaptığı açıklamadan Papa 16'ıncı Benedikt'i öncesinde haberdar etmediğini, dile getirdiği sözleri Papa'nın da herkes gibi Cuma günkü Paskalya ayininde duyduğunu kaydetti.







Vatikan'ın görüşünü yansıtmıyor







Vatikan da konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve Cantalamessa'nın cinsel taciz skandalını örtbas edildiği gerekçesiyle Papa'ya yöneltilen eleştirileri Yahudi aleyhtarlığına benzetmesinin, Vatikan'ın resmi görüşünü yansıtmadığı açıklandı.





Eleştirilerin Yahudi aleyhtarlığına benzetilmesinin doğru olmadığını belirten Vatikan sözcüsü Peder Federico Lombardi, Cantalamessa'nın, bir Yahudi'nin gönderdiği mektuptan bir alıntı yaptığını, ancak söz konusu ifadelerin yanlış anlaşıldığını kaydetti.





Cantalamessa, Papa 16'ıncı Benedikt'in de katıldığı cuma günkü Paskalya ayininde cinsel taciz skandalıyla ilgili tartışmalara değinerek, “"Bir Yahudi arkadaştan şu sıralarda bir mektup aldım. Mektupta, ‘kilise, Papa ve inananlara, tüm dünyadan gelen şiddetli saldırıları büyük bir üzüntüyle izlemekteyim. Bireysel sorumluluk ve suçun kolektif hale getirilmesi biçimindeki klişe, pek çok açıdan bana Yahudi aleyhtarlığını çağrıştırmaktadır'” demişti.







Kramer'den de tepki







Almanya Yahudiler Kurulu Başkanı Stephan Kramer ise benzetmeyle ilgili olarak "Ben Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'nda Katolik papazları hedef alan bir şiddet kampanyası falan göremiyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Vatikan suçluları mağdur gibi gösterme gayretinde" diye konuştu.