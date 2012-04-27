Antikapitalistler ölen işçiler için 1 Mayıs'ta gıyabi cenaze namazı kılacak

Oral Çalışlar

(Radikal - 27 Nisan 2012)

Fatih-Harbiye hattından 1 Mayıs'a İslamcılar

1 Mayıs sabahı Fatih Camii’nde buluşacak gençler, gıyabi cenaze namazını benim kıldırmamı istediler. Memnuniyetle kabul ettim. Ölen işçilerin, emekçilerin, AVM’lerde yananların cenaze namazını kılacağız. Sonra da Fatih’ten Taksim Meydanı’na doğru yürüyüşe geçeceğiz...”

İslami kesimin açık sözlü ve eleştirici isimlerinden İhsan Eliaçık’la 1 Mayıs’ı konuşuyoruz. 1 Mayıs’a gençlerle birlikte hazırlandığı için heyecanlı... Türkiye’deki işçi hareketinin yaklaşık 100 yıllık tarihinde bir ilk gerçekleşiyor: İlk kez, İslamcı kimliğiyle bir grup genç, 1 Mayıs gösterisinde yer almak için hazırlık yapıyor.

Eliaçık, “Gençlere Peyami Safa’nın ‘Fatih Harbiye’ romanından söz ediyorum. Orada da iki dünya arasındaki fark anlatılır. Geçişler anlatılır. Bizim de Fatih’ten yürüyüşümüz bu duruma dikkat çekecek özellikler taşıyor” diyor.

Sosyal medya üzerinden buluşan ve Eliaçık’ın onlara verdiği odada çalışan gençler pankartlar hazırlıyorlar: “Diyarbakır’dan Müslüman gençlerden mesaj aldık. Oradaki yürüyüşte taşıyacakları pankartlarla bize selam yollayacaklarını söylediler.”





İslam’ın değişik sesi



Eliaçık’ı değişik bir İslami ses olarak gören bir kitle var. İslam dünyasının paraya pula, kapitalizme ve sömürüye esir olduğuna vurgu yapan Eliaçık, bazı İslami kesimlerin yoğun tepkisini çekiyor.

İslamiyeti yorumlarken farklı fikirler öne sürüyor. Allah’a ve ahiret gününe iman dışında İslamiyet’in metafizik boyutu olmadığını belirtiyor. “Ruh”, “melek”, “şeytan”, “cin” gibi kavramları da şöyle yorumluyor: “Hepsi fiziki âlemde olan birtakım olay, durum ve hallerin din dilindeki ifadeleridir. Bunları eski dünya dinlerinde olduğu gibi ruhani, nurani, ezoterik varlık kategorilerine sokup oradan bir sır ve tılsım çıkarmaya çalışmanın ve mistik heyecanı orada aramanın manası yoktur.”

Sonuç olarak İhsan Eliaçık “Kuran’dan kapitalizm çıkmaz” diyerek noktayı koyuyor. İslami yönetimleri, “Zenginle fakir arasındaki uçurum İslam’ın egemen olduğu yerlerde ne yazık ki hiç azalmadı” diyebilecek kadar net bir yaklaşımla eleştiriyor.



Sosyal medyanın gücü



Bu görüşleri sosyal medyada paylaşan ve kendilerine “Antikapitalist Müslümanlar” adını veren gençler, 1 Mayıs’taki İşçi ve Emekçi Bayramı’na toplu olarak katılacaklarını açıkladılar. Hiçbir örgütleri olmayan, yerleri yurtları da bulunmayan bu gençleri sosyal medya birleştirmiş.

“Antikapitalist Müslüman gençler”in eylemde taşıyacakları afişlerde Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Ermenice, “Kölelere özgürlük” yazacağı belirtiliyor. Yayımlanan çağrı metninin altına imza atan birçok işçi, ateist, sokak çocuğu, göçmen de 1 Mayıs’ta onlarla birlikte yürüyecek.



Kapitalizm karşıtı dil



Eliaçık, “sermaye birikimi” konusundaki eleştirel duruşuyla, kapitalizm karşıtı bir dil kullanıyor. Sermaye birikiminin de ötesinde var olan toplumsal düzenle bir derdi var. Tabii, kapitalizm karşıtlığı her zaman “sosyalizm” veya “sol siyaset” anlamına gelmek zorunda da değil. Kapitalizme tarih boyunca birçok farklı gelenekten itirazın geldiğini biliyoruz.

Türkiye değişik parçalanmalar yaşarken, bir yandan ilginç birlikteliklere de sahne oluyor. Sosyalistler, sosyal demokratlar ve antikapitalist Müslümanlar aynı saflarda “işçiler ve emekçilerin hakları” temelinde birlikte yürümeye hazırlanıyorlar. Kavgaların dövüşlerin ardından, birliğe, ortak arayışlara başlangıçlar yapılabildiğini görüyoruz…

İhsan Eliaçık, 1 Mayıs Tertip Komitesi’yle de görüştüklerini ve çok olumlu tepkiler aldıklarını söyledi. Bakalım, Fatih’ten Taksim’e ne kadar insan yürüyecek… Yasaklı meydanın açılmasıyla yeni renkler kendilerini nasıl ifade edecekler…