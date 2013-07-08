'Antikapitalist Müslümanlar'dan 'Gezi'de İftar' çağrısı

Antikapitalist Müslümanlar, yarın başlayacak Ramazan ayının ilk iftarında herkesi Gezi Parkı'na çağırıyor.

Grup adına yapılan "Yeryüzü Sofraları Kuruyoruz" başlıklı açıklamada, iftara geleceklerin yanlarına sadece iftarlık ve sofralık alarak bayraksız, filamasız ve sponsorsuz gelmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, 'Sermayenin lüks otel iftarları: kapitalizm. Egemenlerin iftar çadırları: sömürü. Halkın yeryüzü sofraları: özgürlüktür. Hep birlikte orucun getirdiği eşitlik, adalet, özgürlük ve kardeşliğin timsali olan yer yüzü sofralarını kuruyoruz. Ramazanın ilk iftarı 9 Temmuz Salı akşamı (20:00'de başlayarak) Galatasaray Lisesi'nden Gezi Parkı'na uzanacak olan ‎#yeryuzuiftari'ında buluşalım.' denildi.

Gezi Parkı Direnişi'nde yer alan Antikapitalist Müslümanlar daha önce de parkta namaz kılıp, kandili kutlamıştı.