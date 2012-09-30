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Antikapitalist Müslümanlar örgütleniyor

'Hedef yarın, ezilenlerin iktidarı' sloganıyla yola çıkan Antikapitalist Müslümanlar bir basın duyurusu yayınladı

30 Eylül 2012 18:09

Antikapitalist Müslümanlar örgütlenerek Kapitalizmle Mücadele Dernekleri açacaklarını duyurdu.

"Hedef yarın, ezilenlerin iktidarı" sloganıyla yola çıkan Antikapitalist Müslümanlar bir basın duyurusu yayınladı. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Kapitalizme abdest aldıran iktidarın cazibesine ve baskısına inat Antikapitalist Müslümanlar Hakkın ve halkın manifestosunu yayınlıyor 'Hedef Yarın , Ezilenlerin İktidarı' sloganıyla Antikapitalist Müslümanların düzenleyeceğibasın toplantısına İhsan Eliaçık, Sırrı Süreyya Önder, Mehmet Bekaroğlu, Zeki Kılıçaslan gibi isimlerin katılması bekleniyor

Kapitalizmle Mücadele Korteji’yle 1 Mayıs’ta yankı uyandıran Anti-kapitalist Müslümanlar uzun süredir devam eden toplantılarını sonuçlandırdı ve gerekli hazırlıklarını tamamladı. Anti-kapitalist Müslümanlar örgütlü bir güç olarak varlığını sürdüreceğini açıkladı.

Anti-kapitalist Müslümanlar örgütleniyor, Kapitalizmle Mücadele Dernekleri açılıyor.

30 Eylül Pazar günü gerçekleşecek bir basın toplantısı ile manifesto ve çağrı metnini kamuoyuyla paylaşacak olan Anti-kapitalist Müslümanlar Hareketi, Kapitalizmle Mücadele Dernekleri için de gerekli hazırlıklarını tamamladı.

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