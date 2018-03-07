Antik kentte kaçak kazıya 4 gözaltı

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Çivril ilçesindeki Eumania Antik Kenti\'nde define aramak için kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Işıklı Mahallesi\'ndeki Eumania Antik Kent kalıntılarında dün saat 19.00 sıralarında kaçak kazı yapıldığını öğrenen jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Antik kentte define aramak için kaçak kazı yapan B.C., E.K., F.U. ve Z.C. jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin kaçak kazıda kullandıkları aletlere de el konuldu. Gözaltına alınan 4 kişi, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.