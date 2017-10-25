Antik kentte kaçak kazıya 4 gözaltı

Ekrem Çağlar /SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli İlçesi\'ndeki antik Sardes Kenti\'nde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Sart Mahallesi Mezarlık Mevkii\'nde bulunan ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığını öğrenen jandarma, operasyon düzenledi. Kazı yaparken suçüstü yakalanan M.G. (50), M.Y. (55), M.Y.(51) ve A.B. (64) gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları malzemelere ise el kondu. Şüpheliler, ifadelerinin ardından Savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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