Antik kentte kaçak kazı şüphelisi 6 kişi serbest

Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'deki Notion Antik Kenti\'nde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 şüpheli, sevk edildikleri adliyeden serbest bırakıldı.

İzmir İl Jandarma ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz Perşembe günü rutin devriye görevi sırasında, Menderes\'in kırsal Ahmetbeyli Mahallesi sınırları içinde yer alan ve yöre halkının \'Kale\' olarak adlandırdığı 1\'nci derece SİT alanı Notion Antik Kenti\'nde kaçak kazı yapıldığını fark etti. Dedektörle arama yapıp, bazı noktaları kazan M.K., M.A. ve A.Y. ile çevreyi gözetleyen C.K. ile L.Ç. ve şüphelilere ait otomobilde bekleyen E.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 4 el dedektörü, 4 kazma ve kürek; SİT alanından çıkarılan Roma dönemine ait 19 bronz sikke, 3 kurşun ağırlık, 3 bronz çivi, 1 kurşun sapan taşı, 1 bronz ok ucu, 1 demir anahtar ve amorf kurşun cüruf ele geçirildi. Ele geçirilen eserler, Selçuk Müze Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hekimliğince adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı.

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