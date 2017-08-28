Antifriz içen zihinsel engelli hayatını kaybetti

Yavuz ÇİFÇİ/HAYMANA (Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Haymana İlçesi\'nde antifriz içen zihinsel engelli 45 yaşındaki Tuncay Erkoç, bir aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çalış Mahallesi\'nde yalnız yaşayan zihinsel engelli Tuncay Erkoç, 30 Temmuz 2017 tarihinde hasat zamanı köy halkından kendisine yardım edilmesi amacıyla buğday toplamak için araziye çıktı. Tarlaları dolaşan Erkoç, havanın sıcak olması nedeniyle susadı. Bir traktörün yanında bulunan su ve antifriz bidonlarını karıştıran Erkoç, antifrizi içti. Yaklaşık yarım saat sonra fenalaşan Erkoç, köylülerinin yardımı ile Haymana Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Erkoç, oradan da Ankara\'ya sevk edildi.

Ankara\'daki hastanede bir aydır yoğun bakımda bilinci kapalı olarak tedavi gören Tuncay Erkoç, daha fazla yaşama tutunamadı ve dün hayatını kaybetti. Erkoç\'un cenazesi bugün Haymana\'nın Çalış Mahallesi\'nde toprağa verildi.



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