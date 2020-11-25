Antibiyotik yazmadığı için doktoru tehdit etti; 5 bin 660 lira ceza aldı

Kahramanmaraş'ta torununa antibiyotik yazmayan Doktor Tuğrul Kaba'ya tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Hasan G. (57), 5 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

18 Ocak'ta torununu acil servise götüren hasta yakını Hasan G., doktordan antibiyotik şurup yazmasını istedi. Bu talebin ardından Kaba, çocuğun rahatsızlığının uzun süreli antibiyotik kullanmasını gerektirmediğini belirtti. Hasan G. istediği ilacı yazmadığı için doktora önce hakaret etti, sonra da "Buradan nasıl çıkacaksın?" diyerek tehdit etti.

Tuğrul Kaba'nın şikâyeti üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada Hasan G. hakkında hakaret ve tehdit suçlarından dava açıldı. Kahramanmaraş 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında Hasan G., hakaret ve tehditte bulunmadığını, doktorun kendisine küfrettiğini öne sürüp beraatını istedi. Mahkeme, dava sonucunda Hasan G.'ye hakaret suçundan 5 bin 300 lira, tehdit suçundan ise 360 lira olmak üzere toplam 5 bin 660 lira adli para cezası verdi.

Dava sonucunu değerlendiren Tuğrul Kaba, antibiyotik yazmadığı için hasta yakınının kendisine önce küfür ettiğini belirterek, güvenlik görevlilerinden yardım isteyince, "Buradan, hastaneden nasıl çıkacaksın?" şeklinde tehdit edildiğini anlattı.



Antibiyotiğin her rahatsızlıkta kullanılabilecek bir ilaç olmadığını belirten ve insanların bu konuda doktorlara ısrar etmemeleri gerektiğini vurgulayan Kaba, "Toplum sağlığı için bilinçsiz kullanımı büyük bir tehdit oluşturduğu için doktor gözetiminde uygun süre ve dozlarda kullanılması gerekiyor ama insanlara bunu anlatmakta maalesef güçlük çekiyoruz" dedi. (DHA)