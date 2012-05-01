Antikapitalist Müslüman Gençler'den sosyalizm pankartı

Kendilerine, Antikapitalist Müslüman Gençler diyen bir grup Fatih Camii'nde iş kazalarında ölen işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldı, Taksim Meydanı'na çıktı

Kendilerini ''Antikapitalist Müslüman Gençler'' olarak adlandıran grup, Fatih Camisi'nde hayatlarını kaybeden işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Gıyabi cenaze namazı öncesi konuşan İhsan Eliaçık, bundan 40 yıl önce bu camide ve bunun gibi başka camilerde toplanan dönemin mukaddesatçı Müslüman gençlerin, 6. Filo'yu protesto etmek isteyenleri taşlamak için camilerde biraraya geldiklerini ve protestocuları taşladıklarını söyledi.

Eliaçık, ''40 yıl önce burada ve camilerde toplanan gençler Deniz Gezmiş’i taşlamak için toplanmıştı, taşlamıştı da. Biz bu zihniyetin yönlendirdiği İslami anlayışla ayrıldığımızı, reddi miras yaptığımızı bu kortejle duyuruyoruz'' dedi.

Muhafazakarlara, solculara, sosyalistlere bir mesaj verdiklerini ifade eden Eliaçık, bu hareketin her geçen gün büyüyeceğini belirtti.

'Tamamen yerli Anadolu'dan kaynaklanan bir hareket'

''Anne ve babalarımız iki şey yere düştüğünde onu alıp öpüp yüksek bir yere koyar; birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi ekmektir. Bugün bu korteji düzenleyen gençler, anne ve babalarının yaptığını İstanbul'un caddelerinde haykıracak ve Taksim Meydanı'na taşıyacak'' diyen Eliaçık, bunun tamamen yerli, Anadolu'dan kaynaklanan bir hareket olduğunu dile getirdi.

Eliaçık, ''Balınız iyi olsun, arınız Bağdat'tan gelir. Önemli olan zamanın sözünü söylemektir. En tehlikeli fikir zamanı gelen fikirdir ve bu fikrin zamanı gelmiştir'' şeklinde konuştu.

Daha sonra Eliaçık, hayatını kaybeden işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Namazda kadınlar da erkeklerin yanında saf tuttu. Bu arada, camideki musalla taşına beyaz karanfiller yerleştirildi. Yan taraflarda hayatını kaybetmiş işçilerin fotoğrafları yer aldı.

Cenaze namazı öncesinde evsizler adına Tufan Aslan da kısa bir konuşma yaptı. Grup, daha sonra camiden ayrılarak Taksim Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

'Kölelere özgürlük'

Grubun taşıdığı Kürtçe, Ermenice, Arapça ve Türkçe olmak üzere 4 farklı dilde ''Kölelere Özgürlük'' yazan pankartlar ile farklı dini kitaplardan alıntıların yer aldığı dövizler dikkati çekti.

Yürüyüşe geçen kortej, Saraçhane'de HAS Parti korteji ile birlikte yola çıktı.

Ahmet Hakan'dan destek

Gazeteci Ahmet Hakan, kendilerine 'Anti Kapitalist Müslüman Gençler' adını veren grubun bir ilki gerçekleştirerek 1 Mayıs'ta Fatih'ten Taksim'e düzenledikleri yürüyüşe destek verdi. Yürüyüşe katılan Hakan, "Destekliyoruz. Gayet güzel" dedi.