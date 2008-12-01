'Anti İslami' tezahürata ceza!.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Middlesbrough'dan Ahmed Mido'ya, "Anti İslami" tezahüratta bulunan Newcastle United taraftarları için soruşturma başlattı.



FA yetkililerinin açıklamasına göre, cumartesi günü 0-0 beraberlikle biten maç sırasında, milli futbolcu Tuncay Şanlı'nın takım arkadaşı Mısırlı Mido'ya "Anti İslami" tezahüratta bulunan Newcastle United taraftarları için inceleme başlatıldı.



İddialara göre, aynı taraftarlar, geçen yılki karşılaşmada da Mido'ya sözlü saldırıda bulunmuşlardı.



Kasım 2005'te Tottenham Hotspur'de oynadığı sırada, West Ham United taraftarları da Mido'ya benzer tezahüratlar yapmış, ancak kulüp, daha sonra Mido'dan özür dilemişti.

