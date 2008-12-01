T24 LogoT24 Logo
Spor

'Anti İslami' tezahürata ceza!.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Middlesbrough'dan Ahmed Mido'ya, "Anti İslami" tezahüratta bulunan Newcastle United taraftarları için soruşturma başlattı.

01 Aralık 2008 02:00

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Middlesbrough'dan Ahmed Mido'ya, "Anti İslami" tezahüratta bulunan Newcastle United taraftarları için soruşturma başlattı.

FA yetkililerinin açıklamasına göre, cumartesi günü 0-0 beraberlikle biten maç sırasında, milli futbolcu Tuncay Şanlı'nın takım arkadaşı Mısırlı Mido'ya "Anti İslami" tezahüratta bulunan Newcastle United taraftarları için inceleme başlatıldı.

İddialara göre, aynı taraftarlar, geçen yılki karşılaşmada da Mido'ya sözlü saldırıda bulunmuşlardı.

Kasım 2005'te Tottenham Hotspur'de oynadığı sırada, West Ham United taraftarları da Mido'ya benzer tezahüratlar yapmış, ancak kulüp, daha sonra Mido'dan özür dilemişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24