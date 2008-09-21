

Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, oyuncu sakatlanmalarını Türkiye'deki takımların aşırı sert oynamalarına bağlarken, anti futbolun engellenmesi gerektiğini savundu.





Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, sakat oyuncularının çokluğunun Türkiye'deki takımların aşırı sert oynamalarından kaynaklandığını savunarak, ''Sahada oynanan anti futbol engellenmeli'' dedi.



GS TV'ye açıklamalarda bulunan Adnan Polat, Turkcell Süper Lig'deki son Antalyaspor maçı başta olmak üzere, şu ana kadar oynadıkları maçlarda anti futbol sergileyen bazı savunma oyuncularına hakemlerin özellikle dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.



Başkan Polat, sahaya 11 kişi çıktıkları müddetçe bugüne kadar hiçbir mazeret beyan etmediğini vurgulayarak, ''Bundan sonra da etmeyeceğim. Sakatlar ve cezalıları koyduğumuz vakit, bir 11 yaparsak Türkiye Ligi'nde herhalde ilk 3'e oynar. Şu anda oynayan takım, yani sakat olanların 7 tanesi geçen sezonun ilk 11'inde banko oynayan futbolculardı. Maalesef bu sakatlıklar geçen seneden beri devam ediyor. Darbelere yönelik sakatlıklarımız var. Bu konuda da biz hep anti futboldan bahsediyoruz. Bunun engellenmesi lazım. Saha içi yönetimde hakemlerin en üst düzeyde gayret göstermeleri lazım" dedi.



Maddi olarak büyük fedakarlık yapılarak transfer edilen oyuncuların anti futbol anlayışı nedeniyle sakatlandığının altını çizen Polat, "Milyonlarca dolarlık yatırımları yapıyorsunuz, bunun temel amacı tabii ki Galatasaray'ın uluslararası başarıyı elde etmesidir. Diğer takımlar da aynı amaçla takım kuruyorlar. Fakat karşınıza öyle bir zihniyet ve mantıkla çıkıyorlar ki, tam tabiri ile bazı kasaplar çıkıyor, o milyon dolarlık ayakları durdurmanın yolunu ancak onlara tekme atmakla buluyorlar ve ciddi olarak da futbolcularımızı sakatlıyorlar" şeklinde konuştu.



Hakemlerin gösterdiği toleransa da değinen Polat, "Burada maalesef, saha içi yönetimi tolerans gösteriyor. Bunların engellenmesini istiyoruz. Biz Mahmut Özgener'in federasyonuna güveniyoruz. Bu anlamda bizim bu mesajlarımızı alıp, gereğinin yapılacağına inanıyoruz. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Oğuz Sarvan'a da güveniyoruz. İnşallah bu anti futbolun önüne bir şekilde geçilir, çünkü gerek sakatlıkların yaşanması, gerek oyun içinde vakit geçirmeler, bunlar tam anlamıyla tribünleri de çılgına çeviriyor, tribünlerin de sabrını zorluyor ve aşıyor. Saha içinde küfürler ve yabancı maddeler atılmaya başlanıyor. Yani saha içi yönetiminin bütün bunları düşünmesi lazım. Biz bu yeni başlayan sezonda hakemlerimizden bunları bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.



Antalyaspor maçına bakıldığında, Hasan Şaş'a yapılan hareketi yayıncı kuruluşun tespit ettiğini anlatan Adnan Polat, ''Hasan topa kafa atmaya çalışıyor, karşısındaki futbolcu Hasan'ın suratını dağıtmaya dirsekle çıkıyor ve bu da hakemin gözünün önünde oluyor. Bir pozisyonda Servet'in formasını korner sırasında çekiyor, öyle hale geliyor ki forma, neredeyse Servet'in üstünden çıkacak. Ben bekliyordum forma çıksın, hakem de Servet'e formasını çıkardı diye sarı kart göstersin diye. Yani öyle bir görüntü ortaya çıktı. Düşünüyorum, vakit geçirmeyle ilgili olarak kaleci Ömer, 2. yarının başında bir sarı kart yeseydi, olaylar bu hale gelmeyecekti ve bana göre Ömer de kırmızı kart görüp atılmayacaktı" şeklinde konuştu.



Türk hakemlerine güvendiğinin de altını çizen Polat, "Ben açıkçası Türk hakemlerine güveniyorum ve onları da destekleyeceğiz. Bülent hocanın belki de yönettiği kötü maçlardan biriydi ve bize denk geldi. İnşallah bundan sonra daha iyi yönetimler gösterir. Bu anti futbol konusunda bence federasyon ve kulüpler beraberce çalışıp, ortadan kaldırmamız lazım. Biz hem kulüplerimizin hem de milli takımımızın uluslararası arenalarda yol almasını arzu ediyoruz. Anti futbol da bunun için büyük bir engel. Futbol ile ilgili vakit geçirme ve sertliğin dışında sayılabilecek birçok şey var. Bu konuları biz federasyonumuzla paylaşıyoruz. Onlar da bu konulara oldukça pozitif, olumlu yaklaşıyorlar. Biraz evvel ifade ettiğim gibi federasyon ve kurul üyelerine ben güveniyorum. Bunun üstesinden de geleceğimizi düşünüyorum'' dedi.



Başkan Polat, maçtan önce teknik adamların özellikle futbolcularına ''sert oynayın'' talimatı vermemeleri gerektiğini söyledi.



''O talimatlar veriliyor ve futbolcular da onu uyguluyor'' diyen Adnan Polat, ''Bugün büyük takımları durdurmak için uygulanan taktiğin en önemli parçası sertlik yapılmasıdır. Bu sertlik de topa değil futbolcuya yapılıyor. O yüzden de çok büyük sıkıntılar ve yaralar alınıyor. Galatasaray'da şu an 14 futbolcunun 2'si cezalı ve 12'si sırf tekmelerden dolayı sakat. Takdiri ben futbol otoritelerine ve Türk futbol kamuoyuna bırakıyorum'' ifadelerini kullandı.



Adnan Polat, bu sezon UEFA Kupası finalinin Kadıköy'de oynanacak olmasının büyük bir tesadüf olduğunu kaydederek, ''Bizim de Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hedeflerken UEFA'ya girmemiz büyük bir şanssızlık veya tesadüf. Ne derseniz deyin, ama şu anda UEFA'dayız'' dedi.



UEFA Kupası'nda final oynayıp, kupayı kazanmayı kendilerine hedef koyacaklarını anlatan başkan Polat, ''Çünkü Galatasaray bunun altında bir hedef koyamaz. Çok uzun, meşakkatli, yağmurlu, dikenli, zor bir yol olacak ama Galatasaray'ın şu anki mevcut takımının bunu becerecek kapasitesi ve kalitesi var. Başarmak için de elimizden geleni yapacağız. Eğer oralara gelemezsek biz yine hatayı kendimizde arayacağız'' diyerek sözlerini tamamladı.

