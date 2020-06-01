Anthony Joshua: Mike Tyson'la karşılaşmam çünkü yenersem izleyenlerin hoşuna gitmez

Son dönemde ringlere döneceği konuşulan ancak rakibini kim olacağı sır gibi saklanan Mike Tyson ile ilgili son açıklama ünlü boksör Anthony Joshua'dan geldi. Anthony Joshua, efsane isimle dövüşmeyeceğini söylerken, nedenini de açıkladı.

Gelmiş geçmiş en büyük boksörler arasında gösterilen 53 yaşındaki Mike Tyson, yayınladığı videolarda hala ne kadar formda olduğunu göstermiş, ardından da teklif üzerine teklif almıştı. Yeniden ringlere dönecek olan Mike Tyson’ın rakibi olarak birçok isim ortaya atılmış, ancak kesin bir açıklama yapılmamıştı.

"Mike Tyson'la dövüşmem"

Bokseverlerin Mike Tyson’ın karşısında görmek istediği isimlerden biri olan WBA, WBO, IBF ve IBO ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua, efsane boksörle kesinlikle dövüşmeyeceğini söyledi.



Mike Tyson’ın modern zamanların en büyük boksörü olduğunu belirten Anthony Joshua, The Sun’a yaptığı açıklamada "Eğer Mike Tyson’ın karşısına çıkıp, onu yenersem, bu izleyenlerin hiç hoşuna gitmeyecektir. Büyük ihtimalle böyle bir maç sonunda kazandığım için ıslıklanırım. Yenilmek için de karşısına çıkamam. Bu nedenle asla Mike Tyson ile dövüşmem" dedi.

Mike Tyson ve Muhammed Ali’nin boks dünyasının iki efsanesi olduğunu belirten Anthony Joshua "Mike Tyson boks dünyasının en önemli simgelerinden… O nedenle yayınladığı 15 saniyelik videolar, boksseverleri çılgına çevirdi. Bunu anlayabiliyorum" ifadelerini kullandı.