Anthony Joshua, Kubrat Pulev'i nakavt etti

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Arena'da düzenlenen ağır sıklet unvan maçında Anthony Joshua, Kubrat Pulev'i 9. rauntta nakavtla mağlup ederek WBA, WBO ve IBF kemerlerini korumayı başardı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında karşılaşmayı salonda bin kişinin izlemesine izin verildi.

Bir yenilgisi var

Kariyerinde 22'si nakavtla olmak üzere çıktığı 25 maçın 24'ünü kazanan 31 yaşındaki Joshua, tek yenilgisini geçen yıl Andy Ruiz'e karşı almıştı.

Daha önce 2014'te Ukraynalı Wladimir Klitschko'ya kaybeden 39 yaşındaki Pulev ise 30. maçında ikinci yenilgisini yaşadı.

Bu galibiyetle unvanlarını elinde tutan Joshua'nın Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet şampiyonu Büyük Britanyalı Tyson Fury ile karşılaşması bekleniyor.