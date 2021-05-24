Anthony Joshua ile Tyson Fury arasındaki unvan maçı iptal oldu

Anthony Joshua ile Tyson Fury arasında 14 Ağustos'ta yapılması planlanan Dünya Ağır Sıklet unvan maçı Deontay Wilder engeline takıldı.

ABD’den gelen bir haber, Anthony Joshua ile Tyson Fury arasındaki maçın gerçekleşme ihtimalini zora sokmuştu. Deontay Wilder, daha önce iki kez karşılaştığı Tyson Fury ile üçüncü maçı yapmak için başvuruda bulunmuştu.



Tahkim Kurulu’nun aldığı kararda, Deontay Wilder’ın Tyson Fury ile bir maç daha yapmaya yasal hakkı olduğu ve iki ismin 15 Eylül tarihine kadar dövüşmeleri gerektiği belirtilmişti. Aksi takdirde 20 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verilmişti.

Bunun üzerine gözler Deontay Wilder’a çevrilmiş, Tyson Fury ile olan maçını iptal edip etmeyeceği merak konusu olmuştu.

Joshua, Fury'yi sahtekarlıkla suçladı

Sözcü gazetesini haberine göre; Deontay Wilder cephesinden gelen yanıt, dövüşseverlerin heyecanını kursağında bırakmaya yetmişti. ABD’li sporcu, dövüşü iptal etmeyeceğini belirtmişti. Anlaşmaya göre Deontay Wilder maçına çıkmaması halinde Tyson Fury’nin 20 milyon dolar tazminat ödemesi zorunluluğu, İngiliz dövüşçünün Anthony Joshua maçını iptal etmesi ile sonuçlanmıştı.

Bu gelişme üzerine Anthony Joshua, Tyson Fury’yi sahtekarlıkla suçlayarak "Tüm dünya senin ne kadar sahtekar olduğunu gördü. Sen bu sporun itibarını aşağı çekiyorsun. Sen dövüşseverlere yalan söyledin ve onları kandırdın. Benim ismimi dövüşmek için değil, reklam için kullandın. Benim karşıma işlerini doğru düzgün yöneten bir rakip çıkartın" dedi.

Fury: Sen tam bir pisliksin

Tyson Fury ise Anthony Joshua’nın bu sert tepkisine aynı sertlikte yanıt verdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Tyson Fury "Anthony Joshua sen tam bir pisliksin… Senin takımındaki herkes, tahkim kararının beklendiğini biliyordu. Benim elimde olan bir şey yok. Ama bak sana ne diyeceğim. Madem benim sahtekar olduğumu düşünüyorsun, hadi bu hafta sonu dövüşelim. İkimizden biri pes edene kadar çıplak yumruklu boks maçı yapalım" ifadelerini kullandı.