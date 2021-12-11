T24 LogoT24 Logo
Spor

Antetokounmpo, Alperen Şengün'ü övdü

"Çok iyi bir oyuncu. Biraz zamana ihtiyacı var"

11 Aralık 2021 16:15

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün çok iyi bir oyuncu olduğunu söyledi.

Antetokounmpo, NBA'de gece oynanan ve deplasmanda Houston Rockets'ı 123-114 mağlup ettikleri maçın ardından soruları yanıtladı.

Bucks'ın all-star yıldızı Antetokounmpo, 15 dakika 54 saniye süre aldığı maçta 15 sayı, 5 ribauntluk performansıyla kariyer rekoru kıran Alperen Şengün'le ilgili soru üzerine, "Çok iyi bir oyuncu. Biraz zamana ihtiyacı var. Hiçbir şey ona acele ettirmiyor. Alçak postta yavaş görünebilir ama etkili. Kenardan gelerek takıma enerji veriyor. Agresif oynuyor, perdeleme yapıyor" ifadelerini kullandı.

Giannis AntetokounmpoAlperen ŞEngünHouston Rockets
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24