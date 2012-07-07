'Anter'i öldürdüğüm 2005'te Roj TV'de öne sürülünce savcılığa gitmiştim!..'

Kürt aydın Musa Anter'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hamit Yıldırım, mahkemede suçlamaları reddeti. Yıldırım ifadesinde, Musa Anter'i ve cinayatte adı geçen kişileri tanımadığını belirtti. Yıldırm'ın kendisİni hedef alan iddanın ilk kez Roj TV'de yayınlanmasıı üzerine 24 Şubat 2005'te savcılığa başvurduğunu söylemesi dikkat çekti.

Yıldırım'ın savcılık ifadelerine ulaşan Bahar Kılıçgedik'in Taraf'ta yayımlanan( 7 Temmuz 2012) haberi şöyle:

Kürt aydını Musa Anter’i öldürmekten tutuklanan eski itirafçı Hamit Yıldırım, mahkemede tetikçilik iddiasını reddetti: Ne Musa Anter’i ne de vuranları tanırım.

Musa Anter cinayetinin tetikçisi Hamit Yıldırım ifadesinde Musa Anter'i ve cinayatte adı geçen kişileri tanımadığını söyledi. Bahar Kılıçgedik'in Taraf'ta yer alan haberine göre, Yıldırım, daha önce köylerine Ahmet Cem Ersever, OHAL Valilerinden Ünal Erkan ve Hayri Kozakçıoğlu’nun gelerek amcası Osman Demir ile görüştüğünü de ifade etti.

Yıldırım, soruşturma savcısına verdiği ifadede şunları anlattı: “Babam 1991-1992 yılları arasında geçici köy korucusu oldu. 2000’de istifa etti. Gönüllü köy korucusu olarak devam etti. Eskiden soyadımız Demir’miş. Dedemin zamanında Yıldırım olarak değiştirilmiş. Bu yüzden Kumçatı beldesindeki Demir soyadı taşıyanlarla aynı soydan geliyoruz. Benim soyadımın Demir olduğunu zannedenler vardır. Hamit Demir olarak da bana hitap edildiğini çok defa duydum.

Devlet büyüklerini tanırım

1994 başlarında Bilecik Jandarma Komutanlığı Er Eğitim Tabur Komutanlığı’nda acemi askerliğimi yaptım. Usta birliğimin adresi ise Şırnak İkizce Jandarma Tabur Komutanlığı idi. Burası Kumçatı beldesine 2 km uzaklıktadır. O tarihte korucular görev yaptığı yerlerde askerliklerini yapıyordu. Amcam olan Osman Ağa olarak bilinen Osman Demir’in yanına devlet büyüklerinin geldiğini biliyorum. OHAL Bölge Valileri Ünal Erkan, Hayri Kozakçıoğlu’nun ve Ahmet Cem Ersever’in geldiğini hatırlıyorum. Ersever’in o tarihte JİTEM Grup Komutanı olduğunu biliyordum. Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım’ı tanımıyorum. Emin Yıldırım amcamın oğludur. Onun yanına geldiğini de bilmiyorum. Beldede aşiretimizin reisi Abdullah Demir’dir. Onun yanına devlet büyükleri vali, jandarma komutanları emniyet müdürleri vs. geldiği zaman ben de yanlarına gidiyorum. Bu vesile ile tanıştığım devlet büyükleri vardır. Kendime ait tabanca ve jandarmanın verdiği kaleşnikofa ait ruhsatım vardır.

'İftira attılar bana'

Diyarbakır’a bir kez geldim. O da sağlık nedenlerimden dolayı. Bu nedenle iki gün Diyarbakır’da kaldım. Musa Anter ile Orhan Miroğlu’nu tanımıyorum. 2005 yılında Roj Tv’de Musa Anter’i öldüren Şırnaklı Hamit’in ben olduğuma dair bir haber yayınlanmıştı.

İnternet sitelerinde bu haber yer almaya başlayınca ilk defa o zaman Musa Anter ismini duydum. 24 Şubat 2005 tarihinde savcılığa başvurup iftira atıldığını söyleyip şikayetçi oldum.”